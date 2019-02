KGAL kauft Westfalen Einkaufszentrum von Catalyst Capital

Die KGAL baut das Portfolio eines Immobilien-Spezial-AIF mit dem Kauf des Westfalen Einkaufszentrums (WEZ) in der Dortmunder Innenstadt-Nord weiter aus. Verkäuferin des derzeit nahezu vollständig vermieteten Objekts ist der von dem Investment- und Assetmanager Catalyst Capital verwaltete Value-Add-Fonds „Catalyst European Property Fund II“, der die Immobilie im Sommer 2016 für rund 26,1 Mio. Euro erworben hat [wir berichteten].

.

Das in den Jahren 2008/2009 fertiggestellte ein-, teilweise zweigeschossige Westfalen Einkaufszentrum in der Bornstraße 160 umfasst insgesamt rund 17.300 m² Mietfläche, die sich auf 19 Mieteinheiten verteilen. Mieter sind unter anderen Aldi, FitX Deutschland und Kabs PolsterWelt Dortmund. Die über 580 Pkw-Stellplätze des WEZ ermöglichen ein komfortables und zügiges Einkaufen.



“Die positiven Bevölkerungsperspektiven und der dynamische Wandel der Stadt von einer Industriemetropole zum Dienstleistungs-, Einzelhandels- und Technologie-Standort sprechen für eine langfristig solide Performance des erworbenen Fachmarktzentrums. Weiterer Beleg für die Qualität des WEZ ist zudem die gute Verkehrsanbindung“, betont André Zücker, Geschäftsführer der KGAL Investment Management GmbH & Co. KG und verantwortlich für die Assetklasse Immobilien.



Dortmund ist mit rund 600.000 Einwohnern die größte Stadt des Ruhrgebiets und verzeichnet seit Jahren die höchste Nachfrage von Seiten der Einzelhändler und Investoren. Darüber hinaus zählt die Stadt zu den stärksten, modernsten Einkaufsdestinationen im Rhein-Ruhr-Gebiet. Eine deutlich über dem Bundesdurchschnitt liegende Einzelhandelszentralität attestiert die lebhafte Konsumnachfrage, die auch aus einem ausgedehnten Einzugsgebiet resultiert.