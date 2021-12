Die KGAL erwirbt mit der Quartiersentwicklung „Meiendorfer Höfe“ in Hamburg das nächste Projekt für den KGAL Wohnen Core 3. Im Portfolio des Spezial-AIF befinden sich bereits das Münchner Megaprojekt „Wohnen am Candidplatz“ sowie einen Teil des „Rheintal Quartiers“ in Wesseling bei Köln .

Fotos: KGAL GmbH & Co. KG



[…]