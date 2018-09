KGAL investiert erstmals in den Niederlanden

Mit dem Erwerb des Stadtteilzentrums Raaks in Haarlem bei Amsterdam tritt der KGAL in den Immobilienmarkt der Niederlande ein. Das Gebäude-Ensemble wird in einen paneuropäischen Immobilien-Spezial-AIF eingebracht. Gegenstand des Investments waren nahezu ausschließlich die Einzelhandels-, Kino- und Gastronomie-Flächen des Immobilien-Ensembles. Verkäuferin des vollständig vermieteten Komplexes ist der von Tristan Capital Partners und Timeless Investments gemanagten Fonds EPISO 4 (European Property Investors Special Opportunities 4 LP).

.

“Die glänzende Konstellation aus dynamischem städtischem Wachstum, starker Passantenfrequenz und hohen Werten beim verfügbaren Haushaltseinkommen in Haarlem/Amsterdam hat uns bei diesem Investment zügig zugreifen lassen“, betont André Zücker, Geschäftsführer der KGAL Investment Management GmbH & Co. KG und verantwortlich für die Assetklasse Immobilien.



Der Objektstandort Haarlem liegt in unmittelbarer Nähe zu Amsterdam und damit im Ballungsgebiet Randstad, dem pulsierenden wirtschaftlichen Herzen der Niederlande. Europas drittgrößter Flughafen, Amsterdam Airport Schiphol, ist schnell erreichbar. Als beliebtes touristisches Ausflugsziel zieht die Stadt zusätzliche Kaufkraft an. Das im Jahr 2011 errichtete und aus vier Gebäudeteilen bestehende Stadtteilzentrum Raaks, mit bis zu fünf Obergeschossen, umfasst rund 12.100 m² Einzelhandelsmietfläche. Mieter sind die Pathé Cinemas, Marktführer in Holland und Frankreich, sowie die landesweit bekannte Supermarktkette Albert Heijn, die Handelskette Bever und Intersport Twinsport. Dreizehn weitere Mieter ergänzen das Konsum- und Produktangebot. Die exponierte Zentrumslage mit ausgezeichneter Verkehrsanbindung und einem exzellenten Parkraum-Angebot untermauert die positiven Zukunftsperspektiven des Stadtteilzentrums.