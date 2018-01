KGAL kauft Büroimmobilie „Wall 36“ in Wuppertal

Wie der Asset Manager KGAL heute mitteilte, hat das Unternehmen das Jahr 2017 mit dem Kauf des innerstädtischen Büroobjekts „Wall 36“ abgeschlossen. Die Büroimmobilie wurde für einen Spezial-AIF erworben. Verkäufer der Immobilie war das Aachener Projektentwicklungsunternehmen Landmarken AG, die das Grundstück in 2012 erworben und in 2015 mit dem Bau gestartet war [Landmarken kommt in Wuppertal voran].

.

Der 2016/2017 fertiggestellte siebengeschossige Büroneubau „Wall 36“ steht im Innenstadtbereich von Elberfeld, einem Stadtbezirk von Wuppertal. Auf einer Mietfläche von insgesamt rund 7.800 m² befinden sich überwiegend Büroräume (rund 6.700 m²) sowie knapp 1.100 m² Gastronomie- und Einzelhandelsflächen. Hauptmieter sind Rinke Treuhand sowie weitere bonitätsstarke Mieter wie Barmer GEK, Barmenia und Santander.



Der bevorzugte Mikrostandort in verkehrsgünstiger Kernlage unweit des Hauptbahnhofs, direkt an der Fußgängerzone und am Ufer der Wupper, erfüllt für die KGAL wichtige zeitgemäße Investmentkriterien. Dazu zählen kurze fußläufige Distanzen zwischen Büro und ÖPNV sowie Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie und Erholungsräume im Freien – mit dem Ziel, die Work-Life-Balance der dort Beschäftigten zu fördern.



Makroökonomisch befindet sich der Wirtschaftsstandort Wuppertal in einem nachhaltigen Aufwärtsmodus. Zunehmende Einwohnerzahlen, ein breites Unternehmensspektrum, die stark wachsende Bergische Universität und eine steigende Kaufkraft setzen positive Impulse und bieten günstige Perspektiven für den anziehenden Wuppertaler Büromarkt.



„Mit dem Investment weiten wir bewusst unseren Aktionsradius auch in Richtung zukunftsorientierter Städte der zweiten Reihe aus“, erklärt André Zücker, Mitglied der Geschäftsführung der KGAL Investment Management GmbH & Co. KG und verantwortlich für den Bereich Real Estate.