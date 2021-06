KGAL investiert erstmals in Spanien

Die KGAL Investment Management GmbH & Co. KG investiert erstmals im spanischen Immobilienmarkt. Für einen paneuropäischen Immobilien-Spezial-AIF wurde das Torre Esteve von Iberdrola Inmobiliaria S.A., einer 100%igen Tochtergesellschaft des spanischen Stromerzeugungsunternehmens Iberdrola, erworben.

