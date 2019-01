Platin für Bremer Hansewasser

Das von der KGAL Investment Management GmbH & Co. KG betreute und verwaltete Objekt Hansewasser in Bremen ist für seine zeitgemäße nachhaltige Gebäudequalität nun von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) mit dem Platin-Zertifikat prämiert worden. Die Immobilie ist die Hauptverwaltung des Abwasserunternehmens Hansewasser Bremen GmbH.

„Wir freuen uns, der Hansewasser langfristig eine Firmenzentrale bieten zu können, die ihren Anforderungen an die Flächennutzbarkeit gerecht wird und ihre hohen Ansprüche an Nachhaltigkeit erfüllt“, betont André Zücker, Geschäftsführer der KGAL Investment Management GmbH & Co. KG, der die Assetklasse Immobilien verantwortet.



Das Objekt in der Birkenfelsstraße 5 wurde Ende 2016 vom Hamburger Projektentwickler DS-Bauconcept fertiggestellt und im Oktober 2016 von der KGAL für einen Immobilien-Spezial-AIF erworben [wir berichteten]. Das Büroobjekt mit einer Mietfläche von rund 5.250 m² ist Hauptsitz des klimaneutralen Abwasserunternehmens und befindet sich an der Bremer Hafenkante im Zentrum der Überseestadt. Der hohe Standard des Gebäudes, der sich in Form modernster ökologischer Techniken wiederspiegelt, wird durch die Zertifizierung mit DGNB Platin bestätigt. Besonders gut bewertet wurden die Hauptkriterien „Technische Qualität“ und „Prozessqualität“. Die in einer feierlichen Zeremonie am Gebäude angebrachte Plakette belegt die hohen Ansprüche der Hansewasser in puncto Umweltverantwortung.