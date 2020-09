KGAL gibt Fondsadministration an Caceis ab

Die KGAL Gruppe baut ihre Zusammenbarbeit mit der Caceis Bank aus und hat den Bereich Rechnungswesen für sechzehn geschlossene Spezialfonds mit einem Gesamtvolumen von ca. 3,6 Milliarden Euro an die Caceis Fonds Service GmbH abgegeben. Darüber hinaus sind auch die Mitarbeiter der KGAL von Grünwald zu Caceis nach München umgezogen.

.

Caceis erbringt seit dem zweiten Quartal 2020 die folgenden Dienstleistungen: Buchhaltung mit Ermittlung des Nettoinventarwerts (NAV), Bilanzierung, Meldewesen sowie die Erstellung der Quartals- und Jahresabschlüsse. Für die Verwahrstellenfunktion ist die zur Crédit Agricole und Santander gehörende Bankengruppe seit 2014 der bevorzugte Partner von KGAL [KGAL vergibt Verwahrstellenmandat an Caceis].



„Wir schätzen die langjährige, stabile Partnerschaft mit unserer Verwahrstelle Caceis, die wir nun weiter ausbauen. Caceis verfügt über eine leistungsfähige Plattform mit einem umfangreichen Servicespektrum in der Fondsadministration“, betont Dr. Thomas Schröer, Mitglied der Geschäftsführung von KGAL.



„Über das Vertrauen von KGAL freuen wir uns sehr“, sagt Andreas Pade, Geschäftsführer der Caceis Fonds Service. „Unser Ziel war eine sichere und einwandfreie technische Migration – das haben wir voll erreicht. Daneben begleiten wir unsere neuen Kolleginnen und Kollegen nach ihrem Wechsel zu Caceis bei der Integration in das Caceis Team. Sie finden bei uns ein vielseitiges Arbeitsumfeld mit aussichtsreichen Perspektiven vor.“