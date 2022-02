KGAL feiert Premiere in Brüssel

Die KGAL Investment Management GmbH & Co. KG hat für einen pan-europäischen Spezial AIF die beiden gemischt genutzten Gebäude „Stéphanie Plaza“ und „Stéphanie Square“ (zusammen „The Stéphanie‘s“ oder „The Princesses“) in Premiumlage von Brüssel erworben. Beide Gebäude bilden den Eingang zur „Avenue Louise“, einen der exklusivsten und nachgefragtesten Büroteilmärkte der Stadt.

