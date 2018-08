KGAL erwirbt Fachmarktzentren-Portfolio in Kärnten für Immobilien-Spezialfonds

City Center Völkermarkt

Mit der Übernahme von zwei Fachmarktzentren in Kärnten erweitert die KGAL Gruppe erneut ihren Immobilienbestand in Österreich. Die Retail-Parks auf der Umfahrungsstraße 22 in Völkermarkt und auf der Völkermarkter Straße 36 in St. Veit an der Glan werden Gegenstand eines offenen „Österreich-Immobilien-Spezialfonds“, der von der Hansainvest Hanseatische Investment-GmbH als Service-KVG administriert wird.

„Dank unserer stetigen Marktpräsenz über unsere Tochtergesellschaft ‚KGAL Asset Management Österreich GmbH‘ (AMÖ) und eines ausgeprägten Kontaktnetzwerks in Österreich konnten wir einmal mehr unser Fonds-Portfolio gezielt ergänzen. Mit Assets under Management in Höhe von mehr als 1,3 Milliarden Euro und Gewerbe-Mietflächen von insgesamt rund 520.000 m² zählen wir seit vielen Jahren zu den bedeutenden Immobilien-Investoren in Österreich“, erklärt André Zücker, Geschäftsführer der KGAL Investment Management GmbH & Co. KG und verantwortlich für den Bereich Real Estate.



Im Rahmen dieses Paket-Deals gelang der KGAL der Erwerb von zwei attraktiven Fachmarktzentren in Kärntner Bezirkshauptstädten. Die beiden Retail-Parks mit Mietflächen von 9.300 m² (Völkermarkt) und 6.000 m² (St. Veit) sind gut positioniert. Sie nehmen für die Verbraucher bereits seit Jahren Schlüsselpositionen im Einzelhandel des jeweiligen Einzugsgebiets ein. In beiden Zentren ist der Branchenmix schwerpunktmäßig auf den kurzfristigen Bedarf und die Grundversorgung ausgerichtet. Die Objekte sind vollständig an insgesamt 30 Mieter vermietet. In St. Veit wurde das Center vor dem Erwerb deutlich erweitert und durch einen neuen Drogeriemarkt Müller weiter aufgewertet.



Durch die Einbindung der beiden Investments in das professionelle Asset Management der Wiener Tochtergesellschaft AMÖ sollen künftig weitere Synergieeffekte erzielt werden. Verkäufer der Fachmarktzentren ist die Firmengruppe des Kärntner Entwicklers und Bauunternehmers Andreas Messner.