KGAL erwirbt ca. 40.000 m² Bürofläche in Leipzig und Fellbach

KGAL setzte im Dezember seine Einkaufstour forciert fort. In Leipzig wurde Anfang des Monats in zentraler Lage der moderne Bürokomplex Stadtfenster von der Commerzbank AG erworben. Das Gebäude wurde Gegenstand eines europaweit engagierten Immobilien-Spezial-AIF. Mit dem Erwerb einer Multi-Tenant-Büroimmobilie in Fellbach bei Stuttgart fügte KGAL außerdem einem international ausgerichteten Immobilien-Spezial-AIF ein weiteres langfristig vermietetes Gewerbeobjekt hinzu, das im Rahmen eines Off-Market-Deals übernommen wurde.

