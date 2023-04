KGAL erwirbt Brüssler Treesquare für 43,7 Mio.

Die KGAL Investment Management hat in Brüssel das Bürogebäude „Treesquare“ für ihren pan-europäischen Immobilienfonds KGAL Core 4 Real Estate gekauft. Verkäufer ist der belgische Immobilieninvestor und -entwickler Nextensa, der den Nettoverkaufspreis mit 43,7 Mio. Euro angibt.

