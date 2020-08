KGAL erwirbt 250-Mio-Entwicklung Perlach Plaza in München

Die KGAL Investment Management GmbH & Co. KG hat im Rahmen eines Club Deals mit drei institutionellen Investoren für einen von ihr verwalteten AIF das Stadtquartierszentrum „Perlach Plaza“ in München-Neuperlach erworben. Verkäufer des Projekts in der Thomas-Dehler-Straße sind die Projektentwickler Concrete Capital und BHB Bauträger GmbH Bayern. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf rund 250 Millionen Euro. Das Entwicklungsprojekt im Münchner Osten umfasst insgesamt rund 30.000 m² Geschossfläche, darunter über 100 Mietwohnungen. Die Fertig­stellung ist für das Jahr 2022 geplant.

