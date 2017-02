KGAL dealt erstmals mit Asiaten

Seit Jahren haben asiatische Investoren auf dem deutschen Immobilienmarkt eine Schlüsselrolle übernommen. Allein im vergangenen Jahr flossen über 1 Mrd. Euro aus Asien in den deutschen Investmentmarkt. Auch der Münchener Investment-Manager KGAL ist inzwischen auf diesen Trend aufgesprungen. Noch zum Jahresende 2016 schloss das Unternehmen erstmals eine Transaktion mit einem asiatischen Investorenkonsortium ab und verkaufte die Bonner Telekom-Zentrale im Rahmen eines Share-Deals. Damit wurde im Jahresendspurt noch eine der bedeutendsten Transaktionen auf dem deutschen Büroimmobilienmarkt abgeschlossen.

Minderheitsbeteiligung und Asset-Management bleibt bei KGAL

Neben dem Kauf des Wohnportfolios der BGP und dem Erwerb des Commerzbank-Towers durch asiatische Kapitalgeber zählt der Verkauf der Telekom-Landmarkimmobilie ebenfalls zu den größten Abschlüssen, die im letzten Jahr durch Investoren aus Asien getätigt wurden. Für mehr als 200 Mio. Euro wechselten die Mehrheitsanteile am Hauptsitz der Deutschen Telekom AG im Bonner Bundesviertel den Eigentümer und gingen an ein Konsortium aus südkoreanischen institutionellen Investoren. Neben der weiterhin bestehenden Minderheitsbeteiligung an der imposanten Landmark-Immobilie in der Friedrich-Ebert-Allee 140, die eine Fläche von 80.000 m² Bürofläche sowie rund 1.000 Parkplätze umfasst, schloss KGAL ein Asset-Management-Mandat mit den neuen Eigentümern ab. Für die KGAL waren als Berater Cushman & Wakefield (Vermarktung) und DLA Piper (rechtliche Beratung) an der Transaktion beteiligt.



Die 1995 fertiggestellte Konzernzentrale der Deutschen Telekom wird derzeit einem umfassenden Refurbishment unterzogen, im Rahmen dessen die Immobilie auf den neuesten Bürostandard mit modernen Raumkonzepten gebracht wird. Mit der Deutschen Telekom als alleinigem Mieter wurde ein langfristiger Mietvertrag vereinbart.





Telekom-Konzernzentrale in der Friedrich-Ebert-Allee 140 im Bonner Bundesviertel



Weitere Zusammenarbeit mit asiatischen Investoren geplant

Die Transaktion mit den Südkoreanern soll laut KGAL nicht der erste und letzte Deal mit asiatischen Investoren gewesen sein.„Wir planen eine Vertiefung unserer Zusammenarbeit", erklärte Gert Waltenbauer, Geschäftsführer der KGAL GmbH & Co. KG. Dabei haben die Münchener auch gute Karten, denn für ausländische Investoren, bei denen die Asiaten schon seit Jahren eine Schlüsselrolle spielen, ist der deutsche Immobilienmarkt nach wie vor so attraktiv wie nie. Gerade zum Jahresende wurden - befeuert durch weltweite politische Entwicklungen wie die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten und den Brexit Großbritanniens – bedeutende Großabschlüsse getätigt. Beispielsweise kaufte die amerikanische Investmentbank Morgan Stanley das Wohnportfolio der BGP mit rund 16.000 Wohnungen und 1.000 Gewerbeeinheiten für einen ihrer Fonds gesichert, hinter dem als mit Abstand größter Investor der chinesische Staatsfonds China Investment Corporation (CIC) stehen soll [Morgan Stanley kauft 1,1 Mrd. schweres BGP-Portfolio]. Auch der bereits im September getätigte Verkauf des Commerzbank-Towers an eine Tochtergesellschaft von Samsung aus Südkorea für geschätzte 620 Mio. Euro zähtl zu den bedeutendsten Investitionen asiatischer Investoren auf dem deutschen Markt im letzten Jahr.