KGAL Capital eröffnet Niederlassung in London

Die KGAL Capital GmbH & Co. KG eröffnet in London eine Zweigniederlassung. Florian Martin, seit 2016 Sprecher der Geschäftsführung der KGAL Capital und in dieser Funktion auch zuständig für das Londoner Büro, erklärt: „London ist und bleibt die Finanzmetropole in Europa. Von hier aus wird ein erfahrenes Team die Internationalisierung unseres Geschäfts mit Hochdruck vorantreiben.“

Die internationalen Vertriebsdirektoren werden von hier aus dezidiert folgende Schwerpunktmärkte erschließen:



• Jonathan May: UK & Irland

• Elin Aberg: Skandinavien

• Peter Tschütscher: Schweiz, Liechtenstein, Österreich und Italien

• Tim van den Brande komplettiert das globale Fundraisingteam. Vom Standort Grünwald aus verantwortet er insbesondere die Benelux-Staaten, Frankreich und Australien.



„Von London aus haben wir einen leichteren Zugang sowohl zum Consultantmarkt, dem verlängerten Arm des Kunden, als auch auf institutionelle Kundne direkt“, erläutert Florian Martin einen weiteren Vorteil des Standorts. „Ad-Hoc-Verschiebungen aufgrund des Brexit erwarten wir nicht, allenfalls mittelfristige Effekte.“ Kurzfristig plane man einen weiteren Ausbau des internationalen Teams.