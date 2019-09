KGAL engagiert Axel Drwenski als Head of Research

Axel Drwenski

Zum 1. Oktober 2019 wird Axel Drwenski neuer Head of Research der KGAL Investment Management GmbH & Co. KG. Als Leiter Research wird er mit seinem Team dabei alle für die das Unternehmen relevanten Märkte und Assetklassen – Schwerpunkt Immobilien, Infrastruktur und Aviation – analysieren und bewerten.

Drwenski, gebürtiger Hamburger und studierter Wirtschaftsgeograph, ist seit dem Jahr 2000 in der Immobilienbranche tätig. Er startete seine Karriere im europäischen Research von Jones Lang LaSalle in Hamburg und London. 2007 wechselte er nach Wiesbaden zur damaligen Commerz Grundbesitz, der heutigen Commerz Real. Hier baute er das Immobilienresearch auf, welches er bis September 2019 leitete. Mit seinem Team verantwortete er unter anderem sowohl klassische Markt- und Standortanalysen als auch die Bereitstellung von Allokations- und Fondsstrategien.



„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Axel Drwenski einen kompetenten und durch seine Vielzahl von Vorträgen und Fachartikeln durchaus bekannten Spezialisten für unser Haus gewinnen konnten. Er wird mit seinen Fundamentalanalysen und daraus abgeleiteten unabhängigen strategischen Empfehlungen maßgeblich zur Weiterentwicklung unserer Portfoliostrategien beitragen.“, sagt Dr. Klaus Wolf, Chief Investment Officer der KGAL GmbH & Co. KG.



Axel Drwenski hat eine Zusatzausbildung zum Immobilienmanager (EBS) und zur Prognosemodellierung. Als Dozent an der European Business School Oestrich Winkel und der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden trägt er zur Aus- und Weiterbildung in der Immobilienbranche bei. Des Weiteren ist er Mitglied der Marburger Geographischen Gesellschaft und engagiert sich ehrenamtlich beim Deutschen Roten Kreuz.