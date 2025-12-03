KGAL beruft Dr. Martin Schmuck zum neuen CFO

Der langjährige KGAL Chief Financial Officer (CFO) Dr. Thomas Schröer wird zum Jahresende 2026 in den Ruhestand gehen. Seine Aufgaben wird sukzessive sein Nachfolger Dr. Martin Schmuck (44) übernehmen, der zuletzt Managing Director Finanzen bei der Interhyp Gruppe war.

.

Dr. Martin Schmuck ist seit 1. Dezember für die KGAL tätig, zum Jahreswechsel übernimmt er offiziell die CFO-Position. In dieser Funktion verantwortet er sämtliche Finanzthemen der KGAL-Gruppe, darunter Controlling, Finance, Fund Accounting und Steuern. Darüber hinaus ist er für die Bereiche Audit, Compliance und Corporate Services zuständig. Dr. Thomas Schröer wird bis zu seinem offiziellen Ausscheiden die Einarbeitung und den Übergang aktiv begleiten. In der Übergangsphase wird er weiterhin als Geschäftsführer der KGAL Investment Management für die Bereiche Risk und Fund Controlling zuständig zeichnen.



„Mit Martin Schmuck gewinnen wir eine gleichsam erfahrene wie fortschrittliche Führungspersönlichkeit mit ausgeprägter Finanzexpertise, die hervorragend zur strategischen Ausrichtung unseres Unternehmens passt“, sagt André Zücker, Co-CEO bei der KGAL. Co-CEO Florian Martin ergänzt: „Gleichzeitig danken wir Thomas Schröer herzlich für seine langjährige, hoch engagierte und sehr erfolgreiche Arbeit für die KGAL sowie für seine aktive Unterstützung in der Übergangsphase.“



Dr. Martin Schmuck ist CFA Charterholder und bringt langjährige Erfahrung im Finanzwesen und in der Unternehmenssteuerung mit. Bei der Interhyp Gruppe war er über fünf Jahre maßgeblich an der Weiterentwicklung der Finanz- und Steuerungsprozesse beteiligt und trug wesentlich zur Stärkung der Finanzstrategie des Unternehmens bei. Weitere Stationen seiner Karriere waren die Krones AG, wo er fast sieben Jahre als Head of Controlling tätig war, sowie die Strategieberatung Oliver Wyman.