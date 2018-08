KGAL begeht ihr 50-jähriges Bestehen

Die KGAL GmbH & Co. KG begeht am 27. August 2018 ihr 50-jähriges Bestehen. Das Unternehmen hat die Geschäftstätigkeit im Jahr 1968 als Leasinggesellschaft aufgenommen. Die KGAL bietet Anlegern Anlagemöglichkeiten in langfristige Realkapitalanlagen in den Assetklassen Immobilien, Infrastruktur und Flugzeuge an.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. KGAL

„Wir haben uns kontinuierlich hinterfragt, verändert und auch neu erfunden“, erklärt Gert Waltenbauer, CEO der KGAL GmbH & Co. KG. Dabei greife man aktuelle Marktanforderungen sowie Zukunftstrends auf. Treu bleibe die KGAL der Konzentration auf Sachwertinvestments. In das Jubiläumsjahr ist das Unternehmen mit einem Rekordergebnis gestartet. Im Jahr 2017 betrug das Neugeschäftsvolumen rund 2,8 Milliarden Euro. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Plus von 47 Prozent (2016: 1,9 Mrd. Euro).



Auf Wachstumskurs – neue Märkte und Produkte

Die KGAL Gruppe setzt im Jubiläumsjahr zahlreiche Geschäftsinitiativen um. So startet die Tochtergesellschaft Physible GmbH den Retailvertrieb von Investmentprodukten über eine Onlineplattform. Die KGAL New Frontiers GmbH & Co. KG investiert in neue Regionen wie zum Beispiel in einen osteuropäischen Wasserkraftbetreiber. Und voraussichtlich zum Jahresende wird die KGAL einen offenen Immobilienfonds für Privatanleger an den Start bringen.