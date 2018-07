KGAL auf Rekordkurs in der Vermietungsbilanz

Der Investment- und Asset-Manager KGAL verzeichnet im ersten Halbjahr 2018 gegenüber dem Vergleichszeitraum 2017 einen signifikanten Zuwachs um 24% im Vermietungsergebnis. Damit befindet man sich auf dem Weg zu einem neuen All Time High für das Gesamtjahr 2018. Mit bisher vermieteten Gewerbeflächen in Höhe von 81.800 m² ist das Resultat des Rekordvorjahres (106.800 m²) bereits zu 77% erreicht.

.

Im Gegensatz zu bedeutenden in- und ausländischen Gewerbeimmobilien-Mietmärkten, wo die Flächenumsätze im ersten Halbjahr 2018 nicht zuletzt aufgrund akuten Flächenmangels teils erheblich nachließen, marschieren die Asset Manager der KGAL auf eine neue Rekordmarke zu. „Einmal mehr bestätigt sich die zunehmende Bedeutung unserer fundierten lokalen Marktkenntnis und die Fähigkeit zur Reaktion auf die sich stetig wandelnden Mieterbedürfnisse. Ein professionelles Asset-Management-Team mit proaktivem Einsatz ist bei Bestands- und Neubau-Objekten der Schlüssel zum Erfolg, von dem nicht zuletzt auch unsere Investoren profitieren“, betont André Zücker, Mitglied der Geschäftsführung der KGAL Investment Management GmbH & Co. KG und verantwortlich für den Bereich Real Estate.



In Deutschland wurden im bisherigen Jahresverlauf im Rahmen von Neu- und Anschlussvermietungen 24 Mietverträge über insgesamt 25.200 m² gewerblicher Mietflächen abgeschlossen. Die Schwerpunkte lagen dabei auf Einzelhandels- und Büro-Flächen in allen Big-7-Städten sowie in Bremen, Leipzig und Nürnberg. Im europäischen Ausland – neben Ungarn und Irland vor allem in Österreich – wurden weitere 50 Mietabschlüsse über rund 56.600 m² kontrahiert. Dabei lag der Fokus primär im Bürosegment, hinzu kamen zahlreiche Einzelhandelsflächen in mehreren österreichischen Bundesländern.



Die kontinuierlichen Vermietungserfolge sorgen für ein konstant hohes Niveau der Vermietungsquote von gut 98,5% bei insgesamt 1,37 Millionen m² Mietfläche.