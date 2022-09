Kessels expandiert in Mönchengladbach

Das Familienunternehmen Kessels GmbH schreibt seine Wachstumsgeschichte in Mönchengladbach weiter. Unweit der jetzigen Standorte Krefelder Straße und Lehmkuhlenweg geht die Wachstumsgeschichte weiter. Am Dohrweg 25 hat der Spezialist für Schweißtechnik und Gase jetzt eine neue Liegenschaft mit Verwaltungsgebäude und Hallenkomplexen mit Freiflächen erworben. Bei der Auswahl des Standortes und den Verhandlungen mit dem Eigentümer wurde Kessels von Bienen + Partner unterstützt. Die WFMG hat die Beratung im Bereich der Förderprogramme übernommen.

.

„Zur Umsetzung der Dekarbonisierung wächst die Nachfrage nach Produkten zum Transport von Wasserstoff und Wasserstoffspeichern stetig. Deshalb sind wir an unseren Standorten Krefelder Straße 280 und Lehmkuhlenweg an die Kapazitätsgrenzen gestoßen und waren auf der Suche nach Büro-, Produktions-, und Freiflächen. Wir sind sehr zufrieden mit dem Standort Dohrweg 25, nicht zuletzt aufgrund der unmittelbaren Nähe zu unseren laufenden Betriebsstätten“, so Jutta Kessels, Geschäftsführerin der Kessels GmbH.



Die Liegenschaft umfasst ein Verwaltungsgebäude sowie zwei Hallen. Die große Halle wird für die eigene Produktion zur Herstellung von Gas-Transportfahrzeugen und Gasspeichern genutzt. Das Verwaltungsgebäude und die kleinere Halle werden vermietet, wobei bereits Mietverhandlungen mit einem konkreten Mietinteressenten gemeinsam mit Bienen + Partner geführt wurden. Die Investitionen in den Ausbau des Verwaltungsgebäudes und der Hallen, um alle Anforderungen für die Produktion zu erfüllen, laufen bereits an. Der Bezug soll zu Beginn des Jahres 2023 erfolgen.