Kerstin Lauerbach neue Leiterin Portfoliomanagement bei Beos

Kerstin Lauerbach, MRICS, ist seit August neue Leiterin Portfoliomanagement der Beos AG. Die Position wurde geschaffen, um dem Wachstum des von Beos gemanagten Portfolios gerecht zu werden. Die Diplom-Juristin und Immobilienökonomin war zuletzt Prokuristin und Fund Manager European Residential bei dem Investment Manager Bouwfonds. Ihre Aufgaben dort umfassten vor allem das Fondsmanagement von offenen und geschlossenen Publikumsfonds für überwiegend institutionelle Investoren. Lauerbach verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche.

.

„Unser Portfolio ist zuletzt stark angewachsen und umfasst mittlerweile mehr als 80 Objekte. Das Interesse der Investoren an Unternehmensimmobilien steigt rasant. In diesem positiven Umfeld streben wir weiteres Wachstum an und haben deshalb unser Portfoliomanagement gezielt mit Kerstin Lauerbach verstärkt. Mit ihr haben wir eine ausgewiesene Fondsexpertin gewonnen“, sagt Martin Czaja, Sprecher des Vorstandes der Beos AG und hier verantwortlich für das Asset- und Portfoliomanagement.



Swiss Life vollzieht den Kauf von Beos

Beos gehört nun seit ein paar Tagen offiziell zu Swiss Life. Wie der Asset Manager und Projektentwickler von Unternehmensimmobilien mitteilte, haben die Kartellbehörden grünes Licht gegeben, wodurch der Kauf zum Stichtag 30. August offiziell vollzogen werden konnte.



Swiss Life hatte am 25. Juni 2018 den Kauf von Beos angekündigt [Swiss Lifes jüngster Schachzug: Beos künftig unter Schweizer Flagge], um ihre Position als europäischer Immobilien-Asset-Manager zu stärken und sich einen Zugang zu neuen institutionellen Kunden zu schaffen. Denn das Unternehmen verwaltete per Ende 2017 Immobilien im Wert von 2,6 Milliarden Euro und erwirtschaftete 2017 einen Umsatz von rund 30 Millionen Euro.