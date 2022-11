Kerstin Königer verstärkt Gorgeous Smiling Hotels

Kerstin Königer übernimmt im Head Office der Gorgeous Smiling Hotels eine strategisch wichtige Stelle im Einkauf.

.

Ohnehin ein neuralgischer Punkt im Gastgewerbe, hat der Einkauf in den letzten Monaten noch einmal ordentlich an Bedeutung gewonnen. Denn die Warenbeschaffung ist infolge der aktuellen Krisen nicht nur unsicherer geworden; eine clevere und vorausschauende Strategie ist auch aus ökonomischer Sicht absolut essenziell. Diese für die Gruppe zu weiterzuentwickeln ist eine der Hauptfunktionen von Kerstin Königer – der jüngsten Verstärkung des GSH-Head-Office in München. Die erfahrene Einkäuferin und Hospitality Insiderin war zuletzt Abteilungsleiterin im strategischen Einkauf bei der DO&CO. Ihren Platz bei den stark wachsenden Gorgeous Smiling Hotels hat sie zu Anfang Oktober eingenommen.



Die strategische Ausrichtung im Einkauf für die gesamte Gruppe, Prozessoptimierung sowie die Erarbeitung und Umsetzung einer Beschaffungsstrategie sowie die Thematik Nachhaltigkeit im Einkauf – das alles sind Aufgaben, die Kerstin Königer zu Anfang des Monats bei GSH übernommen hat. Und sie dürfte ihnen mehr als gewachsen sein, wie ein Blick in den Lebenslauf der zielstrebigen Wahlmünchnerin zeigt. Denn die gelernte Köchin mit dem Händchen fürs Kalkulieren und Verhandeln war nicht nur jahrelang in den Spitzenküchen Europas unterwegs. Seit ihrem Wechsel in den Einkauf hat sie auch hier von den besten gelernt, etwa im Hotel Bayerischer Hof und der weltweit agierenden DO&CO Group.