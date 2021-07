Kerstin Kirsch verlässt Gewoba Potsdam

Kerstin Kirsch, Geschäftsführerin der Gewoba Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH, wird das Unternehmen zum Ende dieses Jahres verlassen. Der Aufgabenbereich von Frau Kirsch wird durch Jörn-Michael Westphal, Geschäftsführer der Gewoba und ProPotsdam GmbH, künftig wahrgenommen werden.

„Wir blicken auf eine gemeinsame und erfolgreiche Zeit mit Frau Kirsch in der Gewoba zurück. Frau Kirsch hat die Gewoba in den Kernkompetenzen mit Engagement, Kreativität und innovativen Ansätzen fokussiert und geprägt“, sagt Jörn-Michael Westphal. „Wir danken Frau Kirsch für die geschätzte Zusammenarbeit. Wir wünschen ihr für den weiteren beruflichen und privaten Weg viel Erfolg“, ergänzt Bert Nicke, Geschäftsführer der ProPotsdam GmbH.



In den fünf Jahren als Geschäftsführerin hat Kerstin Kirsch die strategische Neuausrichtung der Gewoba zu einem kundenorientierten, effizienten und innovativen Dienstleister der Immobilienbewirtschaftung maßgeblich mitgestaltet. In diesem Zusammenhang wurde unter anderem die KundenApp entwickelt sowie der Vermietungsprozess digitalisiert. Darüber hinaus war sie im Rahmen der sozialen Wohnraumversorgung für die Bereitstellung mietpreis- und belegungsgebundener Wohnungen an die Stadt Potsdam verantwortlich. Sie hat einen wesentlichen Beitrag zur Zielerreichung der ProPotsdam geleistet.