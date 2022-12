Ein gepflegtes Mehrfamilienhaus in Zwickau ist für drei Millionen Euro von einem gewerblichen Eigentümer aus Hessen an einen gewerblichen Käufer aus Bayern übergegangen. Die Transaktion wurde durch Engel & Völkers Commercial Chemnitz vermittelt. Das innenstadtnah an der Werdauer Straße gelegene Objekt hat eine Nutzfläche von 1.436 m², die sich auf

