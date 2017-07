KEP-Dienstleister verlängert in Hallbergmoos

Ein KEP-Dienstleister verlängert seinen Mietvertrag für eine klassische Umschlagshalle in Hallbergmoos nahe München. Aufgeteilt ist die Halle in knapp 4.000 m² Umschlagsfläche und etwa 2.000 m² Büro- und Sozialfläche. Das Objekt misst insgesamt eine Gebäudefläche von ca. 5.800 m² und verfügt zudem über eine ca. 14.500 m² große Außenfläche. Mit der Vertragsverlängerung sichert sich das Unternehmen weiterhin einen der Top-Standorte in Südbayern. Eigentümer und Vermieter ist die MELF Monti II S.à.r.L, für die Logivest das Objekt im Alleinauftrag vermarktet hat.

.

„Das Gewerbegebiet Spöckwiesen, in dem die Cross-Docking Halle liegt, grenzt unmittelbar an den Münchner Flughafen an und ist innerhalb weniger Minuten von der Autobahn A92 aus erreichbar. Diese gute infrastrukturelle Lage ermöglicht eine schnelle Versorgung des Ballungsraumes München sowie des angrenzenden Umlandes. Ein weiteres Kriterium für die Verlängerung des Mietvertrags war zudem die Möglichkeit einer Hallen-Erweiterung“, beschreibt Leopold Hairer, Logistikimmobilienberater Südostbayern bei Logivest die wesentlichen Entscheidungspunkte.