Kemptens Innenstadt: Reischmann baut um, Witt Weiden zieht um

In Kempten kommt Bewegung in den Einzelhandel: Während das Modehaus Reischmann seinen Standort neu ausrichtet und um ein Concept-Store-Angebot ergänzt, verlagert Witt Weiden seine Filiale in eine hochfrequente 1A-Lage. Beide Maßnahmen zielen auf mehr Sichtbarkeit und ein modernes Einkaufserlebnis.

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Das Modehaus Trend Reischmann hat seinen Standort in der Bahnhofstraße Anfang März 2026 nach konzeptioneller Überarbeitung wiedereröffnet. Im Fokus stehen mehr Aufenthaltsqualität und neue Nutzungsformen im stationären Handel. Teil der Neuausrichtung ist eine rund 320 m² große Shop-in-Shop-Fläche, auf der künftig Möbel Böck einen Concept Store mit klassischen Möbeln sowie ergänzenden Wohn- und Lifestyle-Angeboten betreibt.



Parallel dazu optimiert auch Witt Weiden seine Präsenz in Kempten: Das Filialunternehmen verlagert seinen Standort in die Fischerstraße, eine etablierte 1A-Lage der Innenstadt. Die neue Fläche umfasst rund 230 m² Verkaufsfläche und soll im Sommer 2026 eröffnet werden. Durch den Umzug erwartet das Unternehmen eine höhere Kundenfrequenz und bessere Sichtbarkeit.



Die Gaukel Gewerbeimmobilien GmbH war bei beiden Mietverträgen beratend tätig.