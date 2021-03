Kempinski Hotels übernimmt Resense

Um den steigenden Bedürfnissen nach Wellness gerecht zu werden und den Gästen ein noch größeres Angebot an Leistungen bieten zu können, gibt Kempinski Hotels die Übernahme aller Anteile von Resense Spa S.A. bekannt. Während Resense weiterhin als eigenständiges Spa-Unternehmen agieren wird, nutzt Kempinski Hotels die Infrastruktur und das Know-how von Resense, um das Thema Wellness noch weiter in den Betrieb der Kempinski Hotels zu integrieren. Der Kauf ergänzt die Gesamtstrategie von Kempinski als Betreiber von Luxushotels, die Entwicklung von maßgeschneiderten Spas voranzutreiben und das Markenerlebnis für den Gast zu intensivieren.

Resense Spa wurde 2009 als Joint Venture zwischen Kempinski Hotels und Raison d'Etre gegründet und kombiniert seither die Erfahrung von Kempinski im Hotelbetrieb mit der Erfahrung von Raison d'Etre in der Entwicklung maßgeschneiderter Spas und Spa-Marken. Resense hat sich zu einem unabhängigen Marktführer entwickelt, der vom Konzept über die Entwicklung, die Rekrutierung, das Pre-Opening, das laufende aktive Management sowie innovative Online-Schulungen und Software ein komplettes Angebot mit skalierbaren Leistungen erbringt. In den letzten 11 Jahren hat das Wellness-Unternehmen ein Portfolio von mehr als 100 Spas aufgebaut, darunter The Ishtar Spa by Resense in Jordanien, das kürzlich erfolgreich eröffnete Sindhorn Wellness by Resense in Bangkok sowie Spas & Spa-Marken für andere Hotelbetreiber und unabhängige Hotels geschaffen. Resense steigerte in den letzten sechs Jahren die durchschnittliche Rentabilität innerhalb des Kempinski-Spa-Portfolios um über 30 % - mehr als 45 der Spas erhielten unabhängige, renommierte Branchenauszeichnungen. Die Transaktion ermöglicht es Kempinski, seine Strategie weiter umzusetzen und die nächste Wachstumsphase einzuleiten.