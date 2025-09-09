Kelsterbacher Schloss: ProjektStadt feiert Modernisierungsabschluss

Nach umfassender Sanierung wurde jetzt das Kelsterbacher Schloss offiziell eingeweiht. Rund 1,5 Millionen Euro wurden investiert, größtenteils gefördert durch Denkmalschutzprogramme. Die ProjektStadt, Stadtentwicklungsmarke der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt (NHW), war für die Projektsteuerung und das Fördermittelmanagement verantwortlich. Das Gebäude soll künftig ein Ort für Begegnung, Kultur und Geschichte sein.

.