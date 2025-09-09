1,5 Mio. Euro für Sanierung
Kelsterbacher Schloss: ProjektStadt feiert Modernisierungsabschluss
Nach umfassender Sanierung wurde jetzt das Kelsterbacher Schloss offiziell eingeweiht. Rund 1,5 Millionen Euro wurden investiert, größtenteils gefördert durch Denkmalschutzprogramme. Die ProjektStadt, Stadtentwicklungsmarke der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt (NHW), war für die Projektsteuerung und das Fördermittelmanagement verantwortlich. Das Gebäude soll künftig ein Ort für Begegnung, Kultur und Geschichte sein.
Beim Festakt zum Abschluss der Arbeiten waren neben Bürgermeister Manfred Ockel und Vertretern der städtischen Gremien unter anderem Christoph Degen, Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur, die Landtagsabgeordneten Kerstin Geis, Sabine Bächle-Scholz und Nina Eisenhardt sowie vom Landesamt für Denkmalpflege Präsident Markus Harzenetter und Oberkonservatorin Henriette von Preuschen zu Gast. Von der NHW nahmen Markus Eichberger, Leiter Unternehmensbereich Stadtentwicklung, Marion Schmitz-Stadtfeld, Leiterin des Fachbereichs Integrierte Stadtentwicklung, sowie die Projektleiterinnen Alexa von Wedel, Nicole Thamm und Mara Benedetto Teodoro teil.
Die Sanierung hat rund 1,5 Millionen Euro gekostet, wovon etwa 60 Prozent durch Fördermittel des Denkmalschutzprogramms und des Landesamts für Denkmalpflege abgedeckt wurden. „Mit der Außensanierung des Schlosses haben wir einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Gebäudesubstanz geleistet und den Weg für die Schaffung eines Ortes für Begegnung, Kultur und Geschichte geebnet“, betont Manfred Ockel, Bürgermeister der Stadt Kelsterbach. Denkmalschutz und Klimaschutz wurden von Anfang an zusammengedacht und die Chance einer energetischen Verbesserung des Gebäudes genutzt. „Das Kelsterbacher Schloss ist ein gutes Beispiel dafür, wie baukulturelles Erbe bewahrt und Zukunft nachhaltig gestaltet werden kann“, sagt Markus Eichberger. „Gerne haben wir mit unserer Expertise im Fördermittelmanagement und in der Projektsteuerung unseren Beitrag dazu geleistet.“ Marion Schmitz-Stadtfeld ergänzt: „Ziel war es, das große Potenzial der Schlossanlage sichtbar zu machen – und dies ist gelungen. Das Projekt ist ein toller Auftakt für die Entwicklung der Schlossanlage in Kelsterbach, aber auch für den weiteren Ausbau unseres Geschäftsfeldes Denkmalpflege.“
Die klassizistische Villa aus dem frühen 19. Jahrhundert wurde auf den Fundamenten der einstigen Wolfenburg errichtet, die im Dreißigjährigen Krieg vollständig zerstört wurde. Die Anlage ist ein wertvolles Zeugnis regionaler Geschichte und wurde über die Jahre unterschiedlich genutzt – vom Arbeiterwohnhaus bis zum Jugendheim. Seit 2022 erfolgt eine umfassende, denkmalgerechte Sanierung, beginnend mit der Außenhülle, die nun fertiggestellt wurde. Umgesetzt wurde die Maßnahme im Rahmen des Denkmalschutz-Sonderprogramms XI der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien in Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen. Ziel war es, die historische Substanz zu erhalten und für zukünftige Nutzungen vorzubereiten.