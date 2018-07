Kelmendi mietet 1.800 m² im Segro Park Frankfurt-Nord

Lebensmittelgroßhändler Kelmendi GmbH siedelt sich in einem Segro Park in der Metropolregion Frankfurt an. Kelmendi GmbH hat einen langfristigen Mietvertrag über mehr als 1.800 m² im Segro Park Frankfurt-Nord gezeichnet.

„Ausschlaggebend für diese Anmietung war die Nähe zum Frischezentrum Frankfurt am Main, das am Bad Homburger Kreuz liegt“, sagt Till Priebe, Consultant bei der Realogis Immobilien Frankfurt GmbH, der die Anmietung begleitet hat. Im ersten Halbjahr 2018 hatte der Immobiliendienstleister bereits bei einem Mietvertrag über ca. 2.500 m² an WitalAir im Segro Park Mörfelden beraten.



Der Segro Park Frankfurt-Nord liegt verkehrsstrategisch günstig mit unmittelbarer Anbindung an die A661 und A5 und nur zwei Minuten vom Frischezentrum entfernt.