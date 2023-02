Keller Williams startet als Netzwerkmakler in Deutschland

Der in Austin, Texas, ansässige Maklerverbund Keller Williams (KW) startet seine Geschäftsaktivitäten jetzt auch in Deutschland. Für das erste Halbjahr 2023 sind die Eröffnungen von neun Standorten geplant, der Fokus liegt vor allem auf die Top-7-Städte. Geleitet wird das Roll-out von Regional Operating Principal Swen Nicolaus und Chief Operating Officer Christian Hoffmann.

.

„Das anhaltend schnelle Tempo unseres multinationalen Wachstums zeigt, dass Makler auf der ganzen Welt bei Keller Williams erfolgreich sein können“, sagt William E. Soteroff, Präsident von Keller Williams Worldwide (KWW). „Deutschland ist die stärkste Volkswirtschaft und politisch ein Taktgeber in der Eurozone. Es bietet ausreichende und attraktive Opportunitäten trotz der aktuell gedämpften Stimmung", so Soteroff.



Keller Williams ist bislang in 16 europäischen Ländern vertreten, unter anderem in Spanien, Frankreich, Portugal und der Türkei. Zum Ende des Jahres 2022 verfügte KW über mehr als 1.100 Standorte in mehr als 50 Ländern, davon mehr als 300 außerhalb der USA und Kanadas. KW hat über 200.000 Makler weltweit in seinem Netzwerk.



„Die erfolgreichen Entwicklungen in Frankreich, Portugal und der Türkei geben uns die Gewissheit für den Erfolg. Sie spornen uns gleichzeitig an, in einem ähnlichen Zeitraum vergleichbare Leistungen vorweisen zu können“, sagt Swen Nicolaus.



Swen Nicolaus war mehr als 20 Jahre in führenden Funktionen in den Bereichen Immobilien und Finanzen tätig. Zuletzt war er bis Ende 2022 Chief Capital Officer von Molo Finance, einer digitalen Hypothekenbank. Weitere Stationen waren bei J.P. Morgan, Deutsche Bank und Funding Circle. Nicolaus ist Diplom-Betriebswirt (ebs) und hat einen Master of Science in Real Estate (M.S.R.E) von der Georgia State University, Atlanta, USA. Christian Hoffmann war bis Mitte 2022 Bereichsleiter in der Corporate-Finance-Beratung Carl Finance. Dort half er, den Akquisitionsprozess zu digitalisieren und dadurch zu skalieren. Davor steuerte er aus dem Family Office der Katjes-Inhaber Unternehmenskäufe. Bei Lufthansa hat Hoffmann unter anderem die Umstellung auf eine Prozessorganisation begleitet.