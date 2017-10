Keine Anzeichen einer sich abschwächenden Nachfrage

Der Reigen an politischen Wahlen in Europa ist zunächst einmal abgehakt, Blessuren auf den Finanzmärkten derzeit keine erkennbar. In Europa dominiert die Politik die Wirtschaft. Während mit Merkels Wiederwahl das eingetreten ist, was allgemein erwartet wurde, bleiben aus finanzpolitischer Sicht vor allem der Blick über den Kanal in Sachen Brexit, der Blick über den großen Teich auf die Trumpsche „Twitter-Politik“ sowie der Blick auf die Zinspolitik der FED und der EZB Dauerbrenner. Neuerdings sorgt Spaniens verfahrene Situation für zusätzliche Unsicherheit. Dennoch steuert die Erholung in Europa 2017 auf ein neues Konjunktur-Hoch nach der globalen Finanzkrise. Tatsächlich dynamisieren die akkommodierende Geldpolitik, die solide Binnennachfrage und die zunehmende Schaffung von Arbeitsplätzen die Nutzeraktivitäten auf Europas Immobilienmärkten.

.

Deutschland ist beim europäischen BüroMietpreiswachstum der Headliner

Der gewichtete europäische Mietpreis-Index von JLL* legte im 3. Quartal 2017 gegenüber dem vorangegangenen Quartal um 0,5% zu. Neun der 24 Index-Städte verzeichneten im Quartal ein Mietpreiswachstum (Q 2 2017/ Q 1 2017: 11). Nur in einem Markt, Paris mit -1,3 %, ging der Mietpreis leicht zurück. Das europaweite Jahresplus von 2,3 % übertrifft den 10-Jahresschnitt (1,0 %) weiterhin deutlich. Ohne Großbritannien betrug das Mietpreiswachstum in Westeuropa gegenüber dem Vorjahr 3,7%. Im 3. Quartal 2017 übertraf der europäische Mietpreisindex das Rekordplus aus dem 3. Quartal 2008. Die Akteure in den meisten europäischen Büromärkten sind positiv gestimmt.



Die hohe Beschäftigungsquote in Deutschland mit einem weiter wachsenden Dienstleistungssektor ist nach wie vor hierzulande die Basis für eine hohe Nutzernachfrage mit anhaltender Expansion. Deutschland ist beim europäischen Mietpreiswachstum weiterhin der Headliner. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2017 zeigen die Spitzenmieten in den Monaten Juli bis Ende September angesichts einer zunehmenden Verknappung nochmals einen Zuwachs, in Berlin um 3,6 % auf 348 Euro/m²/Jahr), in Frankfurt und München jeweils um 1,4 % auf 450 bzw. 438 Euro/m²/Jahr. In den anderen vier Hochburgen haben sich die Werte auf ihrem jeweiligen Stand eingependelt. Die 12-Monats-Betrachtung weist für die Berliner Spitzenmieten sogar ein Plus von mehr als 9 % aus, in München wird ein Anstieg von 4,3 und in Hamburg von 4,0 % registriert, in der hessischen Immobilienhochburg von 2,7%. Insgesamt geht JLL bis Ende des Jahres von einem weiteren Zuwachs der Mieten in Deutschland aus. Der Leerstandsabbau sorgt für anhaltenden Druck, in der Folge sollte über alle sieben Hochburgen hinweg bis Jahresende ein weiterer Anstieg um 4,1 % gegenüber 2016 zu notieren sein.



Rasch voran schreitet das Mietpreiswachstum in den südeuropäischen Märkten: auch in Madrid (+2,5% auf 369 Euro/m²/Jahr), Barcelona (2,2% auf 276 Euro/m²/Jahr) und Mailand (1,9% auf 535 Euro/m²/Jahr) verstärkt ein zunehmender Wettbewerb um erstklassige Flächen den Druck auf die Preise. Ähnliches gilt für Amsterdam und Utrecht, wo über das Quartal ein Mietpreisanstieg von 1,3% bzw. 2,2% zu sehen war.



Für die mittel- und osteuropäischen Städten können sich die Eigentümer und Vermieter in Budapest über ein Plus von 2,3 % (auf 270 Euro/m²/Jahr) freuen. Warschau hat Ende September mit seiner 6-Uhr-Position auf der europäischen JLL Büroimmobilienuhr möglicherweise seinen Tiefpunkt erreicht. Derzeit liegen die Spitzenmieten bei 276 Euro/m²/Jahr, entsprechend einem Rückgang von 8 % seit dem 4. Quartal 2012, als neues Angebot den Markt überschwemmt hatte. Die beiden flächenmäßig größten Märkte in Westeuropa gehören nicht zu den Top-Performern. In London sind die Spitzenmieten im 3. Quartal 2017 unverändert geblieben. In London Westend zahlen die Nutzer für erstklassige Flächen 1.344 Euro/m²/Jahr, in der City 855 Euro. Die Mietkonditionen für Büroflächen im Spitzensegment erweisen sich in der britischen Hauptstadt zumindest als stabilisiert, in der Folge wurde deren Prognose von JLL für 2017-2018 als „weitgehend stabil“ eingestuft. Dies spiegelt sich in Londons kontinuierlichem Voranschreiten im Uhrzeigersinn wider. Paris musste nach minus 0,7 % im zweiten Quartal auch in den Sommermonaten einen Rückgang um -1,3% hinnehmen.



Nachdem die angespannte Angebot-Nachfrage-Situation auf nahezu allen Märkten die Mieten weiterhin nach oben drückt, wurde die europäische Wachstumsprognose von JLL für 2017 und 2018 auf +3,1% bzw. +1,9% angepasst.



Nutzer haben zunehmende Probleme bei der Suche nach adäquaten Büroflächen

Nach zwei regen Vorquartalen hat der europäische Büroflächen-Umsatz in den 24 europäischen Märkten das gute Niveau auch in den Monaten Juli bis Ende September gehalten. Mit rund 3 Mio. m² liegt er um 4,0% höher als vor einem Jahr. 14 Märkte zeigen im Einjahresvergleich einen Umsatzanstieg, die Top 3, Rotterdam, Edinburgh und Frankfurt mit Zuwächsen von 162, 85 und 46%. Europaweit haben die Nutzer im Dreivierteljahr für ein Umsatzvolumen von etwas mehr als 9 Mio. m² gesorgt (CEE Märkte: +15 %, Westeuropäische Märkte + 2%). Der 5-Jahresschnitt im entsprechenden Zeitraum zweistellig übertroffen (+16 %). Das Vermietungsvolumen in Europa bleibt also hoch, aber es gibt zunehmend Hinweise darauf, dass Unternehmen Probleme haben, ihre Flächenanforderungen auch in adäquaten Büroräumen zu realisieren - insbesondere im Spitzensegment. Überraschend ist das nicht, da immerhin 10 von 20 westeuropäischen Index-Städten eine Leerstandsquote aufweisen, die sich bis zu 100 Basispunkten unter ihrem jeweiligen Rekordtief während der vergangenen 15 Jahre bewegt. Eine Zunahme der Projektentwicklungstätigkeit kann den Unternehmen teilweise das dringend benötigte zusätzliche Flächenangebot zur Verfügung stellen. Die Statistik zeigt, dass Vorvermietungen in den Märkten mit einem Missverhältnis von Nachfrage und entsprechendem Angebot das Umsatzvolumen deutlich vergrößert haben.



In London konnte das Umsatzergebnis im 3. Quartal sowohl durch eine starke Nachfrage insgesamt als auch durch eine Handvoll großer Deals, u.a. der Vorvermietung durch die Deutsche Bank in der City of London (21 Moorfields, 43.000 m²) um 41 % im Jahresvergleich zulegen. Das Londoner West End notierte mit 138.000 m² das größte jemals in einem Quartal verzeichnete Umsatzvolumen. Summiert ergibt sich für den gesamten Londoner Markt ein Dreivierteljahresvolumen von 751.000 m².



Mit 590.000 m² im 3. Quartal deutlich mehr als im Vorquartal summiert sich das Umsatzvolumen auf dem Pariser Markt für den Neunmonatszeitraum auf 1,76 Mio. m² und bewegt sich damit leicht über dem Niveau des Vorjahres. Unter den deutschen Immobilienhochburgen legte der Umsatz (Big 7 insgesamt Q 3: 1,06 Mio. m², + 25 % gegenüber dem Vorquartal) in den Monaten Juli bis Ende September am deutlichsten in Berlin (+47% bzw. + 12% gegenüber Q 3 2016) und München (+ 17 % bzw. + 8% gegenüber Q 3 2016) zu. Frankfurt erlebte mit 177.000 m² eines der stärksten Quartale innerhalb der letzten 10 Jahre. (+46 % sowohl im Vergleich zum Vorquartal als auch zum Vorjahr).