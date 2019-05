Keine Angst vor Einzelhandelsimmobilien

Seit einiger Zeit häufen sich schlechte Daten aus dem Segment Einzelhandelsimmobilien. Dies

wird in erster Linie mit der wachsenden Konkurrenz des Onlinehandels begründet. Investoren

sehen die Nutzungsart zunehmend kritisch – zu Recht? Dieser Frage geht Dr. Stefan Mitropoulos, Immobilienanalyst bei der Helaba, nach.

.

Die jüngsten Marktdaten scheinen eine klare Sprache zu sprechen: Die Mieten in vielen Einzelhandelsobjekten steigen nicht mehr oder sind rückläufig. Der Stimmungsindikator von Deutsche Hypo für Einzelhandelsimmobilien hat sich seit etwa 2016 deutlich von dem für die anderen Nutzungsarten abgekoppelt. Dass die Sonderentwicklung des Einzelhandelssegmentes nicht nur auf Deutschland begrenzt ist, zeigen die Gesamtrenditen von MSCI Real Estate, die zumeist auf jährlicher Basis veröffentlicht werden. Hier schnitt dieser Sektor von 2002 bis 2006 deutlich besser ab als Büros. Während der Finanzkrise verhielten sich Büros weniger zyklisch, bis 2014 performte dann der Einzelhandel im Durchschnitt etwas besser als Büroimmobilien. Nach einer leichten Underperformance 2015 bis 2017 ging dann die Schere zwischen beiden Segmenten deutlich auseinander: Der Abstand bei der Gesamtrendite betrug zuletzt fünf Prozentpunkte. Dies ist insbesondere auf die Schwäche der Einzelhandelsimmobilien in Großbritannien zurückzuführen, dem europäischen Markt mit dem größten Gewicht. Von insgesamt 17 europäischen Märkten, für die sektorale Daten vorliegen, entwickelten sich Einzelhandelsimmobilien 2018 in elf Fällen spürbar schlechter als Büros, in zwei Fällen war die Performance ähnlich. Aus immerhin vier Ländern wurden noch höhere Gesamtrenditen im Einzelhandelssegment gemeldet (Österreich, Portugal, Tschechien und Dänemark.



Investoren interessieren sich weniger für Einzelhandelsimmobilien

Bemerkenswert an der Schwäche von Einzelhandelsimmobilien ist, dass diese mit einem robusten privaten Konsum zusammenfällt. Als Erklärung drängt sich der zunehmende Onlinehandel auf. Dabei handelt es sich allerdings um einen langfristigen Trend, der kaum die alleinige Ursache für die kurzfristige Underperformance sein dürfte. So hat der Anteil des Onlinehandels in Deutschland in den letzten fünf Jahren gerade mal um drei Prozentpunkte auf gut 10 % zugenommen und auch im stationären Handel steigen die realen Umsätze weiterhin. Möglicherweise ist die schlechtere Performance nicht nur fundamental begründet, sondern auch auf die veränderte Einschätzung vieler Investoren zurückzuführen. Dafür sprechen die Transaktionsumsätze, von denen in den letzten Quartalen auf europäischer Ebene nur 14,5 % auf Einzelhandelsimmobilien entfielen, gegenüber 21 % im Durchschnitt seit 2010. Innerhalb des Spektrums von Einzelhandelsimmobilien hinsichtlich Betriebsform und Lage gibt es große Unterschiede in der Betroffenheit durch den Onlinehandel. Investoren sollten diesbezüglich innerhalb des Sektors zwar selektiv vorgehen. Wir sind aber überzeugt, dass diese Nutzungsart ein wichtiger Baustein in jedem gut diversifizierten Immobilienportfolio bleibt. Gerade die wachsende Skepsis gegenüber dem Marktsegment könnte risikofreudigeren Anlegern sogar interessante Chancen bieten.