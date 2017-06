Duisburg: „Kein Outlet-Center, lieber ein Urlaubspardies unter Glas“

In wenigen Tagen (am 3. Juli) muss der Rat der Stadt Duisburg darüber befinden, ob er an dem geplanten Outlet-Center auf dem ehemaligen Güterbahnhofsareal festhält. Falls das bisherige Votum nicht gekippt wird, wäre ein Bürgerentscheid am 24. September, gemeinsam mit der Bundestagswahl, fällig [Duisburg: Oberwasser für die Outlet-Gegner]. In die zum Teil hitzig geführte Diskussion um das Für und Wider eines der größten Outlet-Center Deutschlands in spe wirft nun der FDP-Politiker Thomas Wolters eine ebenso „heiße“ Idee ein. Er schlägt vor, auf dem ehemaligen Love-Parade-Gelände kurzerhand ein „Tropical Island“ aus dem Boden zu stampfen. Eine Urlaubslandschaft unter Glas – wie im brandenburgischen Krausnick-Groß Wasserburg.

.

Der Freidemokrat scheint das Ansinnen durchaus ernst zu meinen. So argumentiert er gegenüber der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung: „Das Tropical Island zieht jährlich fast eine Million Besucher an, es könnten rund 600 Arbeitsplätze entstehen und die Ansiedelung würde unserem Einzelhandel nicht in die Quere kommen. Im Gegenteil, es würden zahlreiche Gäste aus dem nachgeahmten Urlaubsparadies zum Shoppen in unsere City kommen und der Tourismus in Duisburg könnte stark wachsen.“