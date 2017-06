Kein Outlet-Center, Clemens-Galerien sollen reanimiert werden

Für die Solinger Clemens-Galerien werden Ankermieter gesucht. Nicht immer noch, sondern schon wieder. Die ursprünglichen Pläne, dort das erste innerstädtische Outlet-Center im Bergischen Land, das „My Urban Outlet“ aus der Taufe zu heben, sind Makulatur. Nicht zuletzt deshalb, weil Sunrise Properties und CR Investment Management „die Liegenschaft in einem Gesamtpaket mit rund 100 verschiedenen Immobilien für fast 250 Millionen Euro“ Ende letzten Jahres verkauft haben. Die Immobilien waren allesamt Teile des ehemaligen Treveria-Portfolios „Silo E“, das 2014 von Sunrise/CR erworben wurde. Dies teilte das Unternehmen unserer Redaktion mit. Neuer Eigentümer der verwaisten Mall am Mühlenplatz 1 und des benachbarten Kaufhof-Gebäudes ist die Real Estate Portfolio Consulting AG aus dem schweizerischen St. Gallen, die auch nur diese Immobilie aus dem Portfolio erworben haben. Als Betreiber agiert die Frankfurter ICG Real Estate Development. Deren Geschäftsführer, Dr. Jochen Stahl, fahndet nun über die neugegründete „Immobilien Solingen Projektgesellschaft mbH“ erneut nach Mietern für das angeschlagene Shopping-Center - allerdings nach ganz klassischen.

Prinzipiell will der neue Investor die Clemens-Galerien „von innen heraus reanimieren“. Zunächst attraktive Anbieter an den Gängen ansiedeln, zeitgleich den Mühlenplatz durch ansprechende Gastronomie-Offerten wieder ins Bewusstsein der Kunden zurückholen - und vor allem durch entsprechende öffentliche Kommunikation dem inzwischen eingeschliffenen Image der Clemens-Galerien als Leerstands-Immobilie entgegentreten. Die 16.500 m² aus dem Jahre 2000 hatten ja nicht per se an dramatischem Frequenzschwund und überhandnehmenden Geschäftsaufgaben gelitten - viele Verträge waren nicht verlängert worden, um den Komplex für das „My urban Outlet“ leer zu bekommen. Da dieses Unterfangen nun ad acta gelegt ist - alles zurück auf vor Null. Die Stadtväter unterstützen die Revitalisierung nach Kräften. In einer ersten Geste des guten Willens sind fortan regelmäßige Kunst- und Kulturveranstaltungen sowie Konzerte auf dem Mühlenplatz nicht nur erlaubt, sondern erwünscht.