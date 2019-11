KEG erwirbt ehemalige Akademie der Arbeit vom Deutschen Gewerkschaftsbund

Die städtische Mehrheitsgesellschaft KEG Konversions-Grundstücksentwicklungsgesellschaft hat die Liegenschaft der bisherigen Akademie der Arbeit vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) erworben. Im Rahmen einer Konzeptvergabe soll nun das Grundstück für gemeinschaftliches Wohnen weiterveräußert werden. Das haben Planungsdezernent Mike Josef und Stefan Körzell vom DGB gestern mitgeteilt.

