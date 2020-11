KD Überdachung mietet Gewerbeimmobilie in Lehrte

Die KD Überdachung GmbH hat in Lehrte eine repräsentative Gewerbeimmobilie mit einer Gesamtnutzfläche von rd. 1.860 m² gemietet. Das Objekt in der Straße Vor dem Osterholze 5 verfügt über rd. 1500 m² Hallen- und ca. 360 m² Bürofläche, die als Lager-, Verwaltungs- und Ausstellungsfläche genutzt werden sollen. Vermieter ist ein privater Eigentümer. Engel & Völkers Commercial Hannover war beratend und vermittelnd tätig.

.

Darüber hinaus hat das Maklerhaus für die PRE Real Estate GmbH Ende Oktober weitere Büroflächen in Hannover vermittelt. Ein ortsansässiges Unternehmen aus der Gebäudetechnik wird in der Fliegerststraße 1 in Vahrenheide rd. 753 m² Bürofläche beziehen.