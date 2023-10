Kay Wolf wird neuer pbb-Chef

Die Deutsche Pfandbriefbank pbb gewinnt für seine Spitze Kai Wolf, den aktuellen Chief Risk Officer der Division Private Bank bei der Deutschen Bank. Der erfahrene Risikomanager wird auf Andreas Arndt folgen, der nach neun Jahren im Chefsessel des Immobilienfinanzierers in den Ruhestand wechselt.

Kay Wolf kommt von der Deutschen Bank, wo er aktuell Chief Risk Officer der Division Private Bank ist. Er begann seine Karriere 1997 als Trainee bei der Deutschen Bank. Dort folgten verschiedene Stationen im Kreditgeschäft, unter anderem in London. Von 2006 bis 2010 war er bei einem Vorgängerinstitut der pbb tätig, zuletzt als Chief Information Officer. Es folgten verschiedene Positionen bei der Postbank, unter anderem als Chief Credit Officer, danach als Vorstand und Chief Risk Officer der Deutsche Bank Privat- und Firmenkundenbank AG.



„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Kay Wolf einen international erfahrenen Manager mit profunder Kenntnis des Kreditgeschäfts, ausgewiesener IT- und Digitalexpertise sowie breiter Erfahrung in der Verfolgung strategischer Projekte gewonnen haben“, sagte Dr. Louis Hagen, Aufsichtsratsvorsitzender der pbb. „Er ist der ideale Kandidat, um die Bank noch profitabler, digitaler und grüner zu machen.“