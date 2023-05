Kaufpreise für Wohnimmobilien in Köln sinken

Laut des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Köln sind die Kaufpreise für Wohnimmobilien im 2. Halbjahr 2022 gesunken und die Anzahl an Grundstückskaufverträgen stark zurückgegangen.

.

Der Kölner Grundstücksmarkt im Jahr 2022 war stark geprägt von den geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der sich daraus ergebenden Unsicherheit der am Immobilienmarkt beteiligten Akteure. Stark gestiegene Finanzierungs- und Baukosten, eine hohe Inflation und stark gestiegene Energiekosten sowie ein geringes Angebot führten zu einem großen Rückgang der Immobilientransaktionen. Dies betrifft nahezu alle Teilmärkte. In einigen Bereichen ist ab der zweiten Jahreshälfte ein signifikanter Rückgang der Kaufpreishöhen gegenüber dem 1. Halbjahr feststellbar, gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum ist jedoch noch eine Anstieg der Kaufpreise zu verzeichnen, wie z.B. im Teilmarkt „Weiterverkauf Wohnungseigentum“ in der nachfolgen Grafik deutlich wird.



Im anzahlmäßig größten Teilmarkt, den Eigentumswohnungen, stiegen im vergangenen Jahr die Kaufpreise weiter an. Im Bereich des Wohnungseigentums liegen die Steigerungsraten bei Bestandswohnungen durchschnittlich bei 6,3 % (4.520 Euro/m² Wohnfläche). Neubauwohnungen wurden durchschnittlich für 7,5 % mehr (6.880 Euro/m² Wohnfläche) veräußert.



Baulandpreise steigen nur noch schwach

Die Bodenrichtwerte für Baugrundstücke für den individuellen Wohnungsbau (unbebaute Ein- und Zweifamilienhausbaugrundstücke) stiegen in 2022 gegenüber 2021 im Stadtgebiet um + 5 % an. Bei Bodenrichtwerten für den Geschosswohnungsbau (unbebaute Mehrfamilienhausbaugrundstücke) konnte das erste Mal seit 2011 kein Anstieg festgestellt werden.



Bei den Bodenrichtwerten für Gewerbegrundstücken, für die Geschäfts- sowie Bürolagen konnte keine Preiseentwicklung festgestellt werden.



ypische baureife Grundstücke für Doppelhaushälften und Reihenendhäuser kosten in guter bzw. sehr guter Lage im Mittel rund 2.120 Euro/m², in mittlerer Lage 1.110 Euro/m² und in mäßiger Lage 620 Euro/m². Für Baugrundstücke, auf denen Geschosswohnungsbau errichtet werden soll, lagen die Preise entsprechend bei 1.400 Euro/m² (gute Lage), 1.300 Euro/m² (mittlere Lage) bzw. 1.000 Euro/m² (mäßige Lage). Wird auf den Grundstücken Wohnungseigentum errichtet, ist der Bodenwert im Durchschnitt 30 % höher.



Bebaute Grundstücke



Ein- und Zweifamilienhäuser

2022 wurden 1.177 Ein- und Zweifamilienhäuser verkauft. Das sind 397 weniger als 2021. Das Kaufpreisvolumen betrug rund 803 Millionen Euro gegenüber rund 1.030 Millionen Euro im Vorjahr. Ein Einfamilienhaus kostete im Jahr 2022 durchschnittlich 682.000 Euro und wurde damit um 4,2 % teurer gegenüber 2021. Die Kaufpreise variieren jedoch je nach Stadtteil zum Teil erheblich. Das teuerste Einfamilienhaus wurde im Stadtteil Marienburg für rd. 5,75 Millionen Euro verkauft.



Mietwohnhäuser

Gesunken ist ebenfalls die Anzahl der verkauften Mietwohngebäude. 493 Verkäufe wurden 2022 mit einem Kaufpreisvolumen von rund 838 Millionen Euro registriert (2021: 655 Verkäufe und 1.643 Millionen Euro). Um ein Mehrfamilienhaus zu erwerben musste 2022 durchschnittlich das 27-Fache der Jahresrohmiete bezahlt werden, das entspricht dem Wert des Vorjahres.



Wohnungs- und Teileigentum

Wohnungseigentum bildet in Köln – wie in den meisten deutschen Großstädten – mit rund 66 Prozent aller Transaktionen im Bereich der Wohnimmobilien den größten Teilmarkt. 2022 wurden 4.381 Kaufverträge über Wohnungs- und Teileigentum abgeschlossen, das sind 1.012 weniger als im Vorjahr. Der Geldumsatz ging um 397 Millionen Euro auf jetzt rund 1.524 Millionen Euro zurück.



Sowohl für Neubauwohnungen als auch für gebrauchte Eigentumswohnungen stiegen die Kaufpreise gegenüber 2021 weiter an (Neubau von 6.630 Euro/m² in 2021 um + 7,5% auf 6.880 Euro/m² in 2022; Bestand von 4.310 Euro/m² in 2021 um + 6,3% auf 4.520 Euro/m² in 2022).



Die teuerste Eigentumswohnung wurde in der Innenstadt verkauft. Der Spitzenpreis lag bei über

14.000 Euro/m² Wohnfläche.