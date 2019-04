Kaufpreise für Wohn- und Geschäftshäuser in Berlin nähern sich einem Plateau

Das Transaktionsvolumen auf dem Berliner Wohn- und Geschäftshausmarkt ist 2018 um 14,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf rund 5,5 Milliarden Euro gestiegen (2017: 4,79 Milliarden Euro). Dabei zeigte sich die Anzahl der Transaktionen leicht rückläufig und ging um rund 9,4 Prozent im Vergleich zu 2017 zurück. Insgesamt wurden in Berlin im vergangenen Jahr 1.026 Wohn- und Geschäftshäuser gehandelt (2017: 1.133 Verkäufe). Der durchschnittliche Kaufpreis eines Wohn- und Geschäftshauses stieg im Vorjahresvergleich um rund 22 Prozent auf 5,36 Millionen Euro (2017: 4,22 Mio. Euro). Die Analyse der Marktentwicklung von Engel & Völkers Commercial Berlin basiert auf den vorläufigen Daten des Gutachterausschusses Berlin.

.

„Das Transaktionsgeschehen auf dem Berliner Zinshausmarkt ist stark vom knappen Angebot getrieben“, sagt Philip Hetzer, Mitglied der Geschäftsleitung bei Engel & Völkers Commercial Berlin. „Kaufinteressenten müssen bei der Objektauswahl immer wieder Kompromisse eingehen, sowohl bei Renditeerwartungen als auch bei präferierten Lagen. Hinzu kommen von der Politik induzierte Maßnahmen, wie Milieuschutz oder Mietpreisbremse, welche die Entwicklungsmöglichkeiten der Objekte maßgeblich beeinflussen. Dies spiegelt sich in verlängerten Vermarktungszeiten wider.“



Innenstadtbezirke mit höchster Transaktionsanzahl und Umsatzvolumen

Die Innenstadtbezirke Neukölln (97 Transaktionen) und Steglitz (82) sind auch 2018 unter den populärsten. Auf dem zweiten Platz rangiert Reinickendorf (95). Die wenigsten Transaktionen wurden in Marzahn (6 Transaktionen), Hohenschönhausen (11) und Hellersdorf (14) verzeichnet. Dies erklärt sich einerseits durch die Nachfrage- und Preisentwicklung in den einzelnen Lagen sowie durch das knapper werdende Angebot, steht aber auch im Zusammenhang mit dem Objektbestand: So finden sich in den östlichen Randbezirken vornehmlich Objekte in Plattenbauweise, die aufgrund ihres großen Volumens seltener gehandelt werden.



Beim Blick auf die Umsatzvolumina liegen ebenfalls die Berliner Bezirke innerhalb des S-BahnRings vorn. In den Top 10 ist Friedrichshain neuer Spitzenreiter mit rund 477,4 Mio. Euro (+287 Prozent). Den zweiten Rang belegt Charlottenburg, der Spitzenreiter der beiden Vorjahre, mit 397 Mio. Euro und einem gestiegenen Transaktionsvolumen von 22,7 Prozent. Neukölln folgt auf dem dritten Platz mit 391,1 Mio. Euro.





Transaktionsvolumen in den jeweiligen Stadtteilen Stadtteil Transaktionsvolumen in Mio € 2018 Veränderung zum Vorjahr Transaktionsanzahl 2018 Veränderung zum Vorjahr Friedrichshain 477,4 287% 33 22% Charlottenburg 397,0 23% 53 2% Neukölln 391,1 28% 97 1% Tiergarten 352,6 28% 44 -19% Lichtenberg 345,8 144% 34 36% Schöneberg 331,4 57% 51 -6% Tempelhof 313,9 131% 66 38% Wedding 259,6 33% 55 2% Wilmersdorf 256,2 -1% 38 -19% Steglitz 239,0 5% 82 -2% Kreuzberg 219,7 -26% 48 -14% Reinickendorf 210,7 40% 85 12% Spandow 209,9 36% 64 -6% Pankow 204,4 6% 46 -15% Hohenschönhausen 201,9 77% 11 83% Prenzlauer Berg 175,1 -33% 27 -41% Weißensee 108,7 27% 22 0% Mitte 104,1 -51% 21 -28% Köpenick 71,5 -56% 33 -27% Treptow 64,8 -51% 24 -14% Zehlendorf 58,2 -44% 25 -26% Hellersdorf 51,6 -80% 14 -36% Marzahn 6,8 -88% 6 -25% Gesamt 5051,4 15% 989 -5% Paketverkäufe (11) 450,9 12% 37 -57% Summe insgesamt 5502,3 15% 1026 -9%

Insgesamt verzeichnete der Berliner Markt einen moderaten Anstieg der durchschnittlichen Kaufpreise pro Objekt. Den höchsten durchschnittlichen Kaufpreis in innerstädtischen Lagen erzielten nach den Daten des Gutachterausschusses Objekte im Altbezirk Friedrichshain mit 14,47 Mio. Euro (+ 216,6 Prozent) und Tiergarten mit 8 Mio. Euro (+ 56,69 Prozent). Außerhalb der Innenstadt liegt auf Rang zwei Lichtenberg mit 10,17 Mio. Euro (+ 79,1 Prozent). Kaufpreisrückgänge wurden in den Altbezirken Treptow (-42,4 Prozent), Köpenick (-40,29 Prozent) und Mitte (-32,5 Prozent) verzeichnet. „Gesamtstatistisch sind diese Zahlen sicherlich korrekt, ein Rückschluss auf tatsächliche Kaufpreisentwicklungen bezogen auf den Kaufpreis/qm sollte hieraus jedoch nicht gezogen werden“, ergänzt Philip Hetzer.