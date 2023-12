Kaufpreise für Wiener Wohnimmobilien sinken weiter

Für den Wiener Wohnimmobilienmarkt wird 2023 und 2024 ein Preisrückgang in Summe bis zu 15 % erwartet, verglichen mit einer prognostizierten Korrektur von rund 8 % im übrigen Bundesgebiet. Dies ergab eine Studie der Raiffeisen Research.

.

„Die Preisrückgänge auf dem Wiener Markt werden sich 2024 fortsetzen, der Großteil der Korrektur steht noch bevor“, so Matthias Reith, Senior Ökonom für den österreichischen Wohnimmobilienmarkt bei Raiffeisen Research.



Die Preiskorrektur ist in Wien 2023 mit 4 % stärker ausgefallen als im Rest Österreichs, wo Wohneigentum seit Mitte letzten Jahres lediglich um gut 2 % billiger geworden ist (Vergleich Q3 23 mit Q3 22). Ein Trend, der sich 2024 fortsetzen wird. Denn die Leistbarkeit von Wohneigentum ist in der Bundeshauptstadt besonders angespannt und auf dem niedrigsten Niveau seit 1993.



Sowohl die Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung (KIM-VO) als auch die Zinsentwicklung bleiben 2024 die zentralen Herausforderungen für den heimischen Wohnimmobilienmarkt. Die Finanzierung von Wohneigentum wird sich auch im neuen Jahr – trotz deutlich rückläufiger Immobilienpreise – für viele Menschen schwierig gestalten.



„Wien war schon in der Vergangenheit Österreichs größter Mietenmarkt. Im Zuge der verschärften Regularien und der gestiegenen Zinsen hat sich die Nachfrage nach Mietobjekten nun nochmals deutlich intensiviert – ein klares Indiz dafür, dass viele Käufer gezwungen sind in den Mietsektor auszuweichen. Dieser Trend wird auch 2024 anhalten, es ist daher mit weiter steigenden Mietpreisen zu rechnen“, so Peter Weinberger, Geschäftsführer von Raiffeisen Immobilien NÖ/Wien/Burgenland.



Die Österreicher haben eine klare Präferenz, wie sie im Alter wohnen möchten: in der eigenen Immobilie und mit dem gewohnten Lebensstandard. Das zeigt eine aktuelle Umfrage, durchgeführt von Gallup im Auftrag von Raiffeisen Immobilien: Rund 60 % der Immobilieneigentümer geben an, sich ihren Lebensstandard im Alter relativ problemlos weiterhin leisten zu können, wohingegen 65 % der Mieter die Finanzierung ihres Lebensabends als sehr oder eher problematisch empfinden. Denn ist ein allfälliger Kredit für die Immobilie erst einmal abbezahlt, bleibt in fortgeschrittenem Alter nur mehr die Belastung der Betriebskosten. Mieter hingegen bezahlen auch in der Pension noch monatlich Miete.