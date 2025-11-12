Mixed-Use in Toplage
Kaufmannshaus Hamburg: Neues Mandat für Völkel
Das traditionsreiche Kaufmannshaus im Hamburger Zentrum, das sich seit Anfang des Jahres im Bestand von Attestor Capital befindet [wir berichteten], wird künftig von Völkel betreut. Das neue Managementmandat beinhaltet sowohl das technische als auch das kaufmännische Property Management inklusive Buchhaltung und Vermietung.
Für Dirk Völkel, geschäftsführender Gesellschafter von Völkel, ist es eine Rückkehr: Nach dem Management für andere Hamburger Immobilien wie dem Hamburger Hof am Jungfernstieg und der früheren Gänsemarkt Passage vor rund 20 Jahren kehrt das Unternehmen in das Herz der Hansestadt zurück.
Die imposante Kontorhaus-Architektur, die direkte Anbindung an den Bleichenfleet und die stark frequentierte Kreuzung Bleichenbrücke / Große Bleichen machen das Kaufmannshaus zum markanten westlichen Eingangstor der Innenstadt. Die Immobilie ist hervorragend an das Hamburger ÖPNV-Netz angebunden. Die markante Ecklage bietet eine hohe Visibilität. Drei Zugänge erschließen die stark frequentierten Wege der City. Die Einzelhandelsflächen im Premium-Segment im Erdgeschoss sowie attraktive Büroflächen in den Obergeschossen machen das Kaufmannshaus zu einer hochwertigen Mixed-Use-Immobilie mit starkem Mieterbesatz.
Der Londoner Vermögensverwalter hatte sich den denkmalgeschützten Komplex mit einer BGF von insgesamt 24.000 m² zu Beginn des Jahres für kolportierte 165 Mio. Euro aus der Signa-Insolvenz gesichert [wir berichteten] und kündigte umfangreiche Umgestaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen an. Das Ankaufs- und Investitionsdarlehen stellte die HCOB [wir berichteten].