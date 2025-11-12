Kaufmannshaus Hamburg: Neues Mandat für Völkel

Das traditionsreiche Kaufmannshaus im Hamburger Zentrum, das sich seit Anfang des Jahres im Bestand von Attestor Capital befindet [wir berichteten], wird künftig von Völkel betreut. Das neue Managementmandat beinhaltet sowohl das technische als auch das kaufmännische Property Management inklusive Buchhaltung und Vermietung.

.