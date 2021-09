Kaufmann Küchentechnik zieht in den Segro CityPark Köln

Segro hat in seinem Segro CityPark Köln 800 m² an das Kölner Traditionsunternehmen Kaufmann Küchentechnik neu vermietet. Das Unternehmen wird die neuen Flächen als Verwaltungsstandort, sowie als Lager für Küchen und Haushaltsgeräte seiner Marken kalopo.de und SieMatic am Neumarkt nutzen.

Kalopo.de, der begehbare Onlineshop für Haushaltsgeräte, zieht aus der Widdersdorfer Straße 260 in die neuen Flächen in der Vitalisstraße 168. Zudem wird die neuen Fläche, dem bisherigen Wachstum des Unternehmens entsprechend, die Lagerkapazitäten des SieMatic-Küchen-Showroom von Kaufmann Küchentechnik am Neumarkt sinnvoll ergänzen.



„Bei dieser Vermietung konnten wir nicht nur mit der attraktiven Lage und den modernen Flächen unseres CityPark Köln punkten, sondern auch mit der Sicherheit, dass unsere Flächen langfristig als Lager- und Produktionsstandort verfügbar sind. Denn unser neuer Mieter konnte seine bisherigen Flächen in wenigen hundert Metern Entfernung aufgrund einer Umnutzung als Büroflächen nicht an seine gestiegenen Lageranforderungen anpassen“, sagt Simon Czerwinski, Manager Development Light Industrial bei Segro.



Die nun vermietete Einheit ist Teil einer aktuellen Erweiterung um 17.400 m², die ab Oktober 2021 fertiggestellt wird. Dann wird das Areal 42.000 m² umfassen. Insgesamt sollen die Flächen später auf bis zu 55.000 m² erweitert werden.