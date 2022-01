Kaufland verlängert in MEAG-Objekten auf 16.200 m²

Die MEAG hat in Zusammenarbeit mit der IC Immobilien Gruppe zum 30. November 2021 zwei Mietverträge mit Kaufland in den Fachmarktzentren Alsdorf und Hückelhoven langfristig verlängert. Beide Objekte gehören zum Bestand des Immobilien-Spezialfonds MEAG German SuperStores.

Das 2002 errichtete Fachmarktzentrum in Alsdorf verfügt über rund 15.000 m² Gesamtmietfläche. Neben Kaufland als Ankermieter mit ca. 10.500 m² Mietfläche komplettieren Deichmann, dm und Adler den Mietermix.



Das 2004 errichtete Fachmarktzentrum in Hückelhoven verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 15.500 m². Auch hier fungiert Kaufland als Ankermieter auf ca. 5.700 m² in einem attraktiven Mietermix mit Media Markt, Intersport und Deichmann.



„Als Vollsortimenter sichert Kaufland die Nahversorgung mit Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs und ist damit ein starker Frequenzbringer. Wir freuen uns über das langfristige Engagement von Kaufland", so Elisabeth Jander, Head of Real Estate Asset Management Germany der MEAG.