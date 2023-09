Kaufland testet Holz und Recycling-Baustoffe

Kaufland will die CO2-Emissionen bei zukünftigen Filialneubauten und Modernisierungsmaßnahmen deutlich reduzieren. Dafür testet das Handelsunternehmen an Pilotstandorten derzeit verschiedene Alternativen zu Beton, Stahl und Co. Im baden-württembergischen Tuttlingen entsteht in diesem Zuge z. B. eine Filiale, bei der unter anderem für die Wände, die Fassade und den Parkplatz recycelte Baumaterialien verwendet werden. In Bratislava eröffnet das Unternehmen die größte Holzfiliale in der Slowakei.

