Die Real I.S. AG hat die Neuvermietung einer Großfläche im Saarbasar realisiert. Neuer Mieter der Einzelhandelsflächen ist Kaufland. Bereits Ende Januar integrierte der Lebensmittelhändler den bisherigen Real-Markt in sein Filialnetz. Es ist neben der ehemaligen Real-Fläche in Homburg, die zweite Filiale, die Kaufland von der Kette im Saarland übernommen hat.

