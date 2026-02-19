Neue Filiale
Kaufland erwirbt Lindencenter in Stralsund
Das Lindencenter im Westen von Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern) hat einen neuen Besitzer gefunden: Kaufland hat das Einkaufszentrum im Stralsunder Stadtteil Grünhufe erworben. Dies berichtete zuerst die Ostsee-Zeitung. Kaufland hat den Deal aber bereits bestätigt.
Das Lindencenter im Westen der Küstenstadt Stralsund hat mit Kaufland einen neuen Eigentümer. Das in 1994 errichtete Einkaufszentrum im Stralsunder Stadtteil Grünhufe verfügt über 5.882 m² und 250 Parkplätze. Das zweistöckige Einkaufszentrum liegt auf einem rund 12.600 m² großen Grundstück in der Lindenallee 25 gehörte zuvor der Deutsche Konsum REIT.