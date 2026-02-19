Kaufland erwirbt Lindencenter in Stralsund

Das Lindencenter im Westen von Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern) hat einen neuen Besitzer gefunden: Kaufland hat das Einkaufszentrum im Stralsunder Stadtteil Grünhufe erworben. Dies berichtete zuerst die Ostsee-Zeitung. Kaufland hat den Deal aber bereits bestätigt.

.

Das Lindencenter im Westen der Küstenstadt Stralsund hat mit Kaufland einen neuen Eigentümer. Das in 1994 errichtete Einkaufszentrum im Stralsunder Stadtteil Grünhufe verfügt über 5.882 m² und 250 Parkplätze. Das zweistöckige Einkaufszentrum liegt auf einem rund 12.600 m² großen Grundstück in der Lindenallee 25 gehörte zuvor der Deutsche Konsum REIT.