Swiss Life liebäugelt mit künftigem Hudson’s Bay-Quartier in Köln

Die Swiss Life Holding liebäugelt offenbar mit dem Erwerb der Kaufhof-Zentrale in Köln – beim Bundeskartellamt ist jedenfalls unter dem AZ: B1-259/16 ein diesbezügliches, laufendes Fusionskontrollverfahren anhängig. Der zum Teil unter Denkmalschutz stehende Komplex an der Leonhard-Tietz-Straße 1 befindet sich im Besitz des geschlossenen Immobilienfonds HFS Deutschland 16 von WealthCap, der 2002/2003 aufgelegt wurde. Er wird derzeit unter der Ägide der neuen Kaufhof-Muttergesellschaft Hudson’s Bay Company (HBC) modernisiert und umgebaut.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. WealthCap Swiss Life Köln Hudson’s Bay

Bonitätsstarker Mieter

Der kanadische Handelsmulti Hudson’s Bay hatte sich die Galeria Kaufhof-Warenhauskette im Juni 2015 für 2,8 Milliarden Euro von der Metro Group gesichert, die allerdings direkt durch gereicht wurden [wir berichteten]. Die Hauptverwaltung in Köln soll nach Abschluss der Arbeiten als europäisches Headquarter von HBC fungieren. Auf Grundlage dieser Pläne hat die Hudson’s Bay Company einen langfristigen Mietvertrag unterschrieben: Die 38.000 m² sind den Kanadiern bis Ende 2028 sicher [wir berichteten]. Dem Kölner Gebäude kommt zukünftig die Funktion eines Dreh- und Angelpunktes für die ehrgeizigen Expansionsvorhaben des Handelsmultis zu [wir berichteten]. HBC agiert aktuell (neben dem Stammgeschäft mit 90 Hudson’s Bay-Kaufhäusern in sieben Provinzen Kanadas und Ablegern in den USA) über die Galeria Kaufhof-Standorte in Deutschland und unter der Firmierung Galeria Inno in Belgien. Noch im laufenden Jahr wollen die Kanadier den Markteintritt in den Niederlanden angehen [wir berichteten], 2018 schließlich soll Luxemburg folgen. Zeitgleich wird zunächst in Deutschland das Luxuslabel „Saks Off 5th“ etabliert – der Flagship Store wird in der Düsseldorfer Top-Lage Carsch-Haus installiert [wir berichteten] – die „Besetzung“ der Niederlande soll sich anschließen.



Donals Watros, Präsident von HBC International und Aufsichtsrats-Chef von Galeria Kaufhof, hatte nach Bekanntwerden der Umwidmung des Kaufhof-Gebäudes an der Leonhard-Tietz-Straße zur HBC-Zentrale erklärt, dass die europäischen Geschäfte der Company aktuell bereits ein Drittel des Umsatzes der Kanadier ausmachen. Köln sei insofern das ideale Rückgrat für die weitere Expansion nach Europa, nicht zuletzt weil das notwendige Rüstzeug in Form von IT-Kapazitäten, Logistikvoraussetzungen und fachkundigem Personal vorhanden sei. HBC wird im modernisierten Gebäude rund 2.000 Mitarbeiter beschäftigen. Das Unternehmen bilanzierte im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von umgerechnet sechs Milliarden Euro.