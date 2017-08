Kaufhof will alle Standorte updaten

Die Ankündigung des neuen Kaufhof-Chefs Wolfgang Link, in den nächsten Jahren per anno 20 Filialen in weniger exponierten Lagen grundlegend modernisieren zu wollen, ging in der öffentlichen Wahrnehmung quasi komplett unter. Zu sehr waren Nachrichtenagenturen und Wirtschaftspresse (verständlicherweise) auf das Dementi fokussiert, mit dem der Manager, der auch das HBC-Europageschäft verantwortet, Berichte über Schwierigkeiten des Mutterkonzerns mit einem Bankenkonsortium in Zusammenhang mit der Finanzierung von Immobiliendeals ins Reich der Fabel schickte.

Zu zahlreich waren die Meldungen der letzten Wochen über die Einschränkungen des Kreditversicherers Euler Hermes bei den Garantiezusagen für Lieferanten, die Spekulationen über einen geplanten Verkauf der Kaufhof-Immobilien [HBC vor Verkauf der Kaufhof-Immobilien?], die (öffentlich gemachten) Forderungen von HBC-Anteilseignern, das Kaufhof-Engagement fallen zu lassen [HBC-Aktionär will Cut beim Kaufhof-Engagement] – als dass selbst kleine Verlautbarungen, die Nordamerikaner erfüllten den Kreditvertrag eines Bankenkonsortiums unter Führung der LBBW zur Übernahme von Warenhaus-Immobilien nicht, da nicht für große „Anteilnahme“ gesorgt hätten. Wolfgang Link wischte die Berichte vom Tisch.



Und kündigte besagten Kurswechsel an: Nach dem Fokus auf die Top-Standorte nun also Basis-Arbeit. Im Nebensatz: Eine Fusion mit der Karstadt-Gruppe des René Benko bleibt ausgeschlossen – sagt der Kaufhof-Chef. Branchenkenner gehen davon aus, dass HBC am 5. September Quartalszahlen vorlegt, die dann auch Einblicke in das Kaufhof-Portefeuille geben dürften.