Kaufhof München-Stachus und Karstadt Zeil bleiben vorerst offen

Zwei weitere Warenhäuser haben den Sprung von der Schließungsliste der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH geschafft: Wie jetzt bekannt wurde bleibt der Kaufhof am Stachus in München für zwei weitere Jahre offen. Laut der Gewerkschaft Verdi ist die Einigung vor allem durch einen „erheblichen Miet-Verzicht“ durch die Unternehmerfamilie Zechbauer möglich geworden. Michael Zechbauer erklärte gegenüber der Süddeutschen Zeitung, „Es gab ein weiteres Entgegenkommen unsererseits und auch ein Entgegenkommen von GKK, so war die Einigung möglich“, „wenn auch leider ohne eine Beteiligung der Stadt oder des Freistaats“. Die Schließung der beiden anderen Münchner Häuser am Nordbad und im Olympia-Einkaufszentrum ist indes noch nicht abgewendet. Besser hat es aber das Warenhaus auf der Frankfurter Einkaufsstraße Zeil getroffen. Hier ist die Schließung bis 2025 vom Tisch. Dies teilte die Stadt Frankfurt mit.

Auch hier konnten mit dem Vermieter, der Sahle Wohnen GmbH, günstigere Mietbedingungen ausgehandelt werden. Darüberhinaus hat die Stadt mit dem Signa-Konzern offensichtlich eine Absichtserklärung unterzeichnet. Laut einem Sprecher des Planungsdezernats will der Konzern in den nächsten Jahren in die Innenstadt investieren. Ersten Informationen zufolge soll dieses zum Beispiel den Kaufhof an der Hauptwache betreffen. Dieser soll in das Nachbargebäude „Upper Zeil“ erweitert werden. Laut FAZ soll außerdem das bisher von der Sportarena genutzte Gebäude neben der Katharinenkirche durch ein neues Wohn-, Büro- und Geschäftshaus ersetzt werden, das im Erdgeschoss zum Friedrich-Stoltze-Platz hin geöffnet wird. An der Kreuzung Kleiner Hirschgraben/Katharinenpforte soll es eine gastronomische Nutzung geben. Des Weiteren sei das Areal Opernplatz 2 diskutiert worden, das im Untersuchungsgebiet für den neuen Hochhausrahmenplan liegt. Laut FAZ betone das Planungsdezernat aber, dass man Signa nicht zugesagt habe, dass an dieser Stelle tatsächlich ein Hochhaus ermöglicht wird. Wie für alle Grundstücke in diesem Gebiet werde aber auch für diesen Standort geprüft, ob ein Hochhaus städtebaulich begründbar und eine Verschattung der heute nicht verschatteten Teile des Opernplatzes ausgeschlossen sei, so die Zeitung.