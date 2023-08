Kauf-Mietpreis-Entwicklung in München driftet weiter auseinander

Die Nachfrage nach Immobilien ging durch die gestiegenen Zinsen zurück, während gleichzeitig der Mietmarkt anzog und die Mietpreise stiegen – vor allem in den deutschen Metropolen. Wie stark sich die durchschnittlichen Kauf- und Mietpreise in München auseinanderentwickelt haben, haben die von Poll Immobilien-Experten für Wohnungen in den 25 Stadtbezirken der bayerischen Landeshauptstadt für das erste Halbjahr 2023 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 analysiert.

„Aktuell steigen in fast allen Metropolen die Mietpreise, während Kaufpreise für Immobilien fallen – auch in München ist die Entwicklung eindeutig. Die Märkte entwickeln sich auseinander. Wird kaufen daher wieder attraktiver? Dafür sprechen viele Punkte. Kaufinteressenten kalkulieren das neue Zinsniveau ein. Außerdem steht ihnen ein größeres Immobilienangebot zur Verfügung, die Vermarktungszeiten haben sich verlängert und ihr Verhandlungsspielraum erweitert. Diese Chance sollten Interessenten nutzen. Letztlich ist es ungewiss, wie lange die Situation noch so bleibt – und lange wird das nicht so sein. Weitere Zinsanhebungen durch die Europäische Zentralbank sind möglich“, sagt Daniel Ritter, geschäftsführender Gesellschafter. „In allen 25 Münchner Stadtbezirken fielen die Kaufpreise für Eigentumswohnungen im ersten Halbjahr 2023 gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 – in 20 Bezirken sogar im zweistelligen Prozentbereich. Die Mietpreise dagegen stiegen in 24 Stadtbezirken der bayerischen Landeshauptstadt – in fast der Hälfte der Bezirke zwischen rund 5 Prozent und 9 Prozent.“



Am stärksten öffnet sich die Kauf-Mietpreis-Schere im ruhigen Wohnbezirk Moosach, Altstadt-Lehel mit dem beliebten Marienplatz als Mittelpunkt und in Milbertshofen-Am Hart mit dem Olympiapark und bekannten Olympiastadion. In Moosach fielen die Quadratmeterpreise bei Eigentumswohnungen um -14,7 Prozent (Kauf: 7.503 Euro/m²), in Altstadt-Lehel und in Milbertshofen-Am Hart um jeweils -13,5 Prozent (Kauf: 12.654 beziehungsweise 8.190 Euro/m²). Die Mietpreise bei Wohnungen stiegen im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dagegen in Moosach um 6,8 Prozent (Miete: 20,52 Euro/m²), in Altstadt-Lehel um 7,4 Prozent (Miete: 27,65 Euro/m²) und in Milbertshofen-Am Hart um 7,2 Prozent (Miete: 22,60 Euro/m²).



„Der Mietmarkt ist ein Frühindikator für den Käufermarkt. Kaufinteressenten sollten jetzt die Gunst der Stunde und das gesunkene Preisniveau nutzen. Immobilien sind nach wie vor ein guter Inflationsschutz und mietfreies Wohnen die beste Altersvorsorge“, lässt Volker Stich, Geschäftsstellenleiter München wissen. „Immobilien in der Innenstadt oder mit zentraler Lage und einem hohen Preisniveau bleiben nach wie vor sehr gefragt – denn München ist es den Menschen wert. Insgesamt ist das Angebot an Immobilien deutlich gestiegen und Übertreibungen sind aus dem Markt verschwunden. Das sind einige Anzeichen, dass der Immobilienkauf langfristig wieder anziehen wird.“



Neben Moosach gehören Aubing-Lochhausen-Langwied mit -14,8 Prozent (Kauf: 7.211 Euro/m²) und Berg am Laim mit -15,3 Prozent (Kauf: 7.588 Euro/m²) zu den drei Bezirken mit den am stärksten fallenden Kaufpreisen bei Eigentumswohnungen unter den Münchner Wohnbezirken. Die Mietpreise bei Wohnungen stiegen dagegen in Aubing-Lochhausen-Langwied moderat um 2,5 Prozent (Miete: 17,96 Euro/m²) und in Berg am Laim um 3,7 Prozent (Miete: 19,63 Euro/m²).



Am geringsten geht die Kauf-Mietpreis-Entwicklung unter den analysierten Münchner Bezirken in Ramersdorf-Perlach, Bogenhausen und Untergiesing-Harlaching auseinander. Die Kaufpreise für Eigentumswohnungen sanken im ersten Halbjahr 2023 in Ramersdorf-Perlach um durchschnittlich -13,5 Prozent (Kauf: 7.375 Euro/m²), im gehobenen Viertel Bogenhausen um -9,8 Prozent (Kauf: 8.754 Euro/m²) und in Untergiesing-Harlaching um -12,6 Prozent (Kauf: 8.827 Euro/m²). Während die Quadratmeterpreise für Mietwohnungen in Ramersdorf-Perlach sogar um -2,2 Prozent (Miete: 19,20 Euro/m²) gesunken sind – damit der einzige Bezirk mit fallenden Mietpreisen gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 – stiegen die Mieten in Bogenhausen um 1,6 Prozent (Miete: 21,26 Euro/m²) und Untergiesing-Harlaching um 2,8 Prozent (Miete: 20,59 Euro/m²) leicht an.



„Die Nachfrage nach Immobilien ist – außer in sehr guten Mikrolagen einzelner Stadtteile oder Gebiete – sichtlich zurückgegangen. Dadurch ist das Angebot an Immobilien gestiegen, auch die Vermarktungsdauer hat sich verlängert. Zudem akzeptieren Kaufinteressenten nicht mehr jeden Angebotspreis“, erklärt Michael Zeller, Geschäftsstellenleiter München–Solln/Grünwald. „Investoren fragen weiterhin Immobilien mit Kaufpreisen in Höhe von bis zu circa 400.000 Euro nach – allerdings nur in guten Lagen. Preise darüber hinaus sind für Kapitalanleger schwer zu realisieren, da die Zinsen – ohne Tilgung – teilweise höher sind als die Kaltmieten.“



Auffällig ist auch, dass in nur fünf Bezirken Münchens die Quadratmeterpreise bei Eigentumswohnungen im ersten Halbjahr 2023 im einstelligen Prozentbereich gefallen sind, darunter Obergiesing-Fasangarten mit -8,1 Prozent (Kauf: 8.492 Euro/m²), Schwabing-West mit -8,7 Prozent (Kauf: 10.723 Euro/m²), Feldmoching-Hasenberg mit -9,1 Prozent (Kauf: 7.282 Euro/m²), Trudering-Riem mit -9,4 Prozent (Kauf: 8.168 Euro/m²) und wie oben bereits erwähnt, Bogenhausen. Während die Mieten in Trudering-Riem um 6,9 Prozent (Miete: 19,11 Euro/m²) und in Obergiesing-Fasangarten um 4,7 Prozent (Miete: 20,69 Euro/m²) anzogen, erhöhten sie sich in Schwabing-West mit 2,7 Prozent (Miete: 24,40 Euro/m²) und Feldmoching-Hasenberg mit 3,8 Prozent (Miete: 18,72 Euro/m²) etwas schwächer.



In 14 Stadtbezirken in München sind die Quadratmeterpreise bei Eigentumswohnungen im ersten Halbjahr 2023 zwischen -10 Prozent und -13 Prozent gefallen, darunter unter anderem die Top-Lagen Münchens Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt (Kauf: 12.176 Euro/m²), Schwabing-Freimann (Kauf: 10.101 Euro/m²), Au-Haidhausen (Kauf: 10.376 Euro/m²), Neuhausen-Nymphenburg (Kauf: 9.603 Euro/m²), Schwanthalerhöhe (Kauf: 9.728 Euro/m²). Die durchschnittlichen Mieten bei Wohnungen stiegen dagegen in diesen Wohnbezirken zwischen 4 Prozent und 6 Prozent.



„Kaufen wird durch die aktuelle Entwicklung wieder attraktiver. Das merken wir in ersten Ansätzen, wenn auch noch auf niedrigem Niveau. Tatsächlich steigen die Mieten sichtlich, es gibt kaum Mietangebote auf dem Markt und zudem werden Neubauprojekte zurückgestellt. Die Alternative ist der Kauf einer Immobilie, wenn auch zu höheren Zinsen“, weiß Sascha Hadeed, Geschäftsstellenleiter bei von Poll Commercial München und von Poll Immobilien Gräfelfing. „Auch Investoren und Kapitalanleger sind bei hohen Angebotspreisen derzeit sehr zurückhaltend. In der Hochphase hatten wir in München teilweise Kaufpreisfaktoren zwischen 40 und 50. Das ist bei der aktuellen Zinsbelastung von fast 4 Prozent kalkulatorisch nicht mehr darstellbar. Hinzu kommt, dass die Eigentümer solcher Liegenschaften noch nicht bereit sind den Preis vernünftig zu reduzieren – sodass aktuell wenig Bewegung in diesem Markt ist.“



Wiederum am stärksten stiegen die Mietpreise bei Wohnungen im ersten Halbjahr 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum in den Münchner Bezirken Allach-Untermenzing mit 8,9 Prozent (Miete: 19,13 Euro/m²) und im beliebten Universitätsviertel Maxvorstadt mit 8,8 Prozent (Miete: 26,11 Euro/m²). Die Kaufpreise für Eigentumswohnungen dagegen sanken in Allach-Untermenzing um -10,6 Prozent (Kauf: 7.861 Euro/m²) und in Maxvorstadt um -11 Prozent (Kauf: 11.653 Euro/m²).