Cityjung Immobilien Berlin hat eine Ladenfläche im trendigen Berliner Reuterkiez vermittelt. Kauf Dich Glücklich hat eine ca. 90 m² große Ladenfläche in der Reuterstraße 29-30 angemietet und wird die Fläche bereits im Sommer übernehmen. In 2016 konnte das Maklerhaus bereits den Ankauf des Wohn- und Geschäftshauses mit einer Fläche von 1.600 m² an D&R Invest als Eigentümer vermitteln.

.